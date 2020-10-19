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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:08
Richi написав: odessit2007 написав: hxbbgaf написав:
Вот и считайте, сколько это процентов. В то же время денежная масса в США с начала года выросла почти на треть! 30%, Карл!
только кто не успеет сейчас продать будет потом жалеть
Или наоборот
Часто в последнее время на ум приходит песня Слепакова: А что бл@ если нет?
ну а если нет
скакнет еще разок до 2100-2200
и уже потом вниз
вопрос в другом - продаст ли кто то тут свое золото?
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:16
odessit2007 написав:
ну а если нет
скакнет еще разок до 2100-2200
и уже потом вниз
вопрос в другом - продаст ли кто то тут свое золото?
А потом что стерилизуют денежную массу? Или какой-то волшебник американский долг скостит?
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Додано: Вів 20 жов, 2020 01:16
Вроде бы недавно при продаже золотых слитков стоимостью свыше 5000 грн начали в банках требовать идентификацию. Может быть это и раньше было, не отслеживал.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 08:38
tumos написав:
Вроде бы недавно при продаже золотых слитков стоимостью свыше 5000 грн начали в банках требовать идентификацию. Может быть это и раньше было, не отслеживал.
Что значит идентификацию? Паспорт и код что ли? И откуда дровишки. Слитки же продаются по тем же правилам, что и валюта.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 08:52
hxbbgaf написав:
Что значит идентификацию? Паспорт и код что ли? И откуда дровишки. Слитки же продаются по тем же правилам, что и валюта.
Паспорт. Случайно узнал от сотрудника банка, который работает на кассе. Порог отслеживания он не озвучивал. Решил переспросить в другом банке - там сказали о 5000 грн. Я нормативных документов не видел, так что не знаю как относиться к информации.
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