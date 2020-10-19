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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:08
Richi написав: odessit2007 написав: hxbbgaf написав:
Вот и считайте, сколько это процентов. В то же время денежная масса в США с начала года выросла почти на треть! 30%, Карл!
только кто не успеет сейчас продать будет потом жалеть
Или наоборот
Часто в последнее время на ум приходит песня Слепакова: А что бл@ если нет?
ну а если нет
скакнет еще разок до 2100-2200
и уже потом вниз
вопрос в другом - продаст ли кто то тут свое золото?
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:16
odessit2007 написав:
ну а если нет
скакнет еще разок до 2100-2200
и уже потом вниз
вопрос в другом - продаст ли кто то тут свое золото?
А потом что стерилизуют денежную массу? Или какой-то волшебник американский долг скостит?
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Додано: Вів 20 жов, 2020 01:16
Вроде бы недавно при продаже золотых слитков стоимостью свыше 5000 грн начали в банках требовать идентификацию. Может быть это и раньше было, не отслеживал.
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tumos
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Додано: Вів 20 жов, 2020 08:38
tumos написав:
Вроде бы недавно при продаже золотых слитков стоимостью свыше 5000 грн начали в банках требовать идентификацию. Может быть это и раньше было, не отслеживал.
Что значит идентификацию? Паспорт и код что ли? И откуда дровишки. Слитки же продаются по тем же правилам, что и валюта.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 08:52
hxbbgaf написав:
Что значит идентификацию? Паспорт и код что ли? И откуда дровишки. Слитки же продаются по тем же правилам, что и валюта.
Паспорт. Случайно узнал от сотрудника банка, который работает на кассе. Порог отслеживания он не озвучивал. Решил переспросить в другом банке - там сказали о 5000 грн. Я нормативных документов не видел, так что не знаю как относиться к информации.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:10
tumos написав:
Вроде бы недавно при продаже золотых слитков стоимостью свыше 5000 грн начали в банках требовать идентификацию. Может быть это и раньше было, не отслеживал.
сумма для идентификации гораздо выше
а паспорт никто не требует
достаточно было просто назвать себя
процедура носила чисто формальный характер
слова кассира - "любой документ ваш или нет, или просто на словах"
не волнуйте вы тут слабые умы
ато сейчас побегут фамилии менять, явки, пароли
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:16
hxbbgaf написав: odessit2007 написав:
ну а если нет
скакнет еще разок до 2100-2200
и уже потом вниз
вопрос в другом - продаст ли кто то тут свое золото?
А потом что стерилизуют денежную массу? Или какой-то волшебник американский долг скостит?
стоимость золото как то поможет решить проблему госдолга?
или думаете цена с потолка берется?
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:55
odessit2007 написав:
сумма для идентификации гораздо выше
а паспорт никто не требует
достаточно было просто назвать себя
процедура носила чисто формальный характер
слова кассира - "любой документ ваш или нет, или просто на словах"
не волнуйте вы тут слабые умы
ато сейчас побегут фамилии менять, явки, пароли
Мой вопрос кассиру возник не на пустом месте. Видел как отказались продать клиенту то ли унцовку, то ли 50гр из приноса без паспорта. Название банка озвучивать не хочу.
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tumos
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