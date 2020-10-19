RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2209221022112212
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:08

  Richi написав:
  odessit2007 написав:
  hxbbgaf написав:Вот и считайте, сколько это процентов. В то же время денежная масса в США с начала года выросла почти на треть! 30%, Карл!

только кто не успеет сейчас продать будет потом жалеть

Или наоборот :) Часто в последнее время на ум приходит песня Слепакова: А что бл@ если нет?

ну а если нет
скакнет еще разок до 2100-2200
и уже потом вниз
вопрос в другом - продаст ли кто то тут свое золото?
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11239
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3692 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:16

  odessit2007 написав:ну а если нет
скакнет еще разок до 2100-2200
и уже потом вниз
вопрос в другом - продаст ли кто то тут свое золото?

А потом что стерилизуют денежную массу? Или какой-то волшебник американский долг скостит?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21855
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2267 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 01:16

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Вроде бы недавно при продаже золотых слитков стоимостью свыше 5000 грн начали в банках требовать идентификацию. Может быть это и раньше было, не отслеживал.
tumos
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 12.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 08:38

  tumos написав:Вроде бы недавно при продаже золотых слитков стоимостью свыше 5000 грн начали в банках требовать идентификацию. Может быть это и раньше было, не отслеживал.

Что значит идентификацию? Паспорт и код что ли? И откуда дровишки. Слитки же продаются по тем же правилам, что и валюта.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21855
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2267 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 08:52

  hxbbgaf написав:Что значит идентификацию? Паспорт и код что ли? И откуда дровишки. Слитки же продаются по тем же правилам, что и валюта.

Паспорт. Случайно узнал от сотрудника банка, который работает на кассе. Порог отслеживания он не озвучивал. Решил переспросить в другом банке - там сказали о 5000 грн. Я нормативных документов не видел, так что не знаю как относиться к информации.
tumos
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 12.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:10

  tumos написав:Вроде бы недавно при продаже золотых слитков стоимостью свыше 5000 грн начали в банках требовать идентификацию. Может быть это и раньше было, не отслеживал.

сумма для идентификации гораздо выше
а паспорт никто не требует
достаточно было просто назвать себя
процедура носила чисто формальный характер
слова кассира - "любой документ ваш или нет, или просто на словах"
не волнуйте вы тут слабые умы
ато сейчас побегут фамилии менять, явки, пароли :mrgreen:
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11239
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3692 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:16

  hxbbgaf написав:
  odessit2007 написав:ну а если нет
скакнет еще разок до 2100-2200
и уже потом вниз
вопрос в другом - продаст ли кто то тут свое золото?

А потом что стерилизуют денежную массу? Или какой-то волшебник американский долг скостит?

стоимость золото как то поможет решить проблему госдолга?
или думаете цена с потолка берется?
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11239
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3692 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:55

  odessit2007 написав:сумма для идентификации гораздо выше
а паспорт никто не требует
достаточно было просто назвать себя
процедура носила чисто формальный характер
слова кассира - "любой документ ваш или нет, или просто на словах"
не волнуйте вы тут слабые умы
ато сейчас побегут фамилии менять, явки, пароли :mrgreen:

Мой вопрос кассиру возник не на пустом месте. Видел как отказались продать клиенту то ли унцовку, то ли 50гр из приноса без паспорта. Название банка озвучивать не хочу.
tumos
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 12.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2209221022112212
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron