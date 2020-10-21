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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2210221122122213
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:18

  tumos написав:
  odessit2007 написав:сумма для идентификации гораздо выше
а паспорт никто не требует
достаточно было просто назвать себя
процедура носила чисто формальный характер
слова кассира - "любой документ ваш или нет, или просто на словах"
не волнуйте вы тут слабые умы
ато сейчас побегут фамилии менять, явки, пароли :mrgreen:

Мой вопрос кассиру возник не на пустом месте. Видел как отказались продать клиенту то ли унцовку, то ли 50гр из приноса без паспорта. Название банка озвучивать не хочу.

ну значит золото просто отложили для кого то другого :wink:
а клиенту надо было как то красиво отказать)
просто сначала вы писали про 5000 гривень

последний раз сдавал даже надорванная упаковка не вызвала ни у кого вопросов
быстро кинули в шкафчик и отсчитали деньги
видимо боялись что я передумаю)
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:07

odessit2007
Если кто-либо будет в банке, может спросить о ситуации. Потом поделится результатом.
tumos
 
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