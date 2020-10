Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 2210221122122213 Додано: Чет 22 жов, 2020 12:18 tumos написав: odessit2007 написав: сумма для идентификации гораздо выше

а паспорт никто не требует

достаточно было просто назвать себя

процедура носила чисто формальный характер

слова кассира - "любой документ ваш или нет, или просто на словах"

не волнуйте вы тут слабые умы

Мой вопрос кассиру возник не на пустом месте. Видел как отказались продать клиенту то ли унцовку, то ли 50гр из приноса без паспорта. Название банка озвучивать не хочу. Мой вопрос кассиру возник не на пустом месте. Видел как отказались продать клиенту то ли унцовку, то ли 50гр из приноса без паспорта. Название банка озвучивать не хочу.

ну значит золото просто отложили для кого то другого

а клиенту надо было как то красиво отказать)

просто сначала вы писали про 5000 гривень



последний раз сдавал даже надорванная упаковка не вызвала ни у кого вопросов

быстро кинули в шкафчик и отсчитали деньги

ну значит золото просто отложили для кого то другогоа клиенту надо было как то красиво отказать)просто сначала вы писали про 5000 гривеньпоследний раз сдавал даже надорванная упаковка не вызвала ни у кого вопросовбыстро кинули в шкафчик и отсчитали деньгивидимо боялись что я передумаю)

Додано: Чет 22 жов, 2020 13:07

Если кто-либо будет в банке, может спросить о ситуации. Потом поделится результатом. tumos Повідомлень: 1227 З нами з: 12.03.09 Подякував: 11 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 19:53 odessit2007 написав: ну а если нет

скакнет еще разок до 2100-2200

и уже потом вниз

вопрос в другом - продаст ли кто то тут свое золото? ну а если нетскакнет еще разоки уже потом вниз

До речі супер питання!



А ось моє:

До речі супер питання!

А ось моє:

- якщо таки скакне на тому, що Штати надрукують 2.2 трлн, Ойропа ще 1 трлн, Англія 200 млрд, то на чому золото таки впаде з 2100-2200, щоб фіксанути прибуток

Аналитики крупнейшего в мире инвест банка Goldman Sachs

прогнозируют цену на золото в 2021г. на уровне $2.300,

а на серебро $30 per ounce next year...

Аналитики крупнейшего в мире инвест банка Goldman Sachsпрогнозируют цену на золото в 2021г. на уровне $2.300,а на серебро $30 per ounce next year...
https://www.cnbc.com/2020/10/22/goldman ... -risk.html

