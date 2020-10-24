Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 22 жов, 2020 12:18
tumos написав: odessit2007 написав:
сумма для идентификации гораздо выше
а паспорт никто не требует
достаточно было просто назвать себя
процедура носила чисто формальный характер
слова кассира - "любой документ ваш или нет, или просто на словах"
не волнуйте вы тут слабые умы
ато сейчас побегут фамилии менять, явки, пароли
Мой вопрос кассиру возник не на пустом месте. Видел как отказались продать клиенту то ли унцовку, то ли 50гр из приноса без паспорта. Название банка озвучивать не хочу.
ну значит золото просто отложили для кого то другого
а клиенту надо было как то красиво отказать)
просто сначала вы писали про 5000 гривень
последний раз сдавал даже надорванная упаковка не вызвала ни у кого вопросов
быстро кинули в шкафчик и отсчитали деньги
видимо боялись что я передумаю)
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Додано: Чет 22 жов, 2020 13:07
odessit2007 Если кто-либо будет в банке, может спросить о ситуации. Потом поделится результатом.
tumos
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Додано: Чет 22 жов, 2020 19:53
odessit2007 написав:
ну а если нет
скакнет еще разок
до 2100-2200
и уже потом вниз
вопрос в другом - продаст ли кто то тут свое золото?
До речі супер питання!
А ось моє:
- якщо таки скакне на тому, що Штати надрукують 2.2 трлн, Ойропа ще 1 трлн, Англія 200 млрд, то на чому золото таки впаде з 2100-2200, щоб фіксанути прибуток
change_pm
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Додано: Чет 22 жов, 2020 22:17
change_pm написав: - якщо таки скакне на тому, що Штати надрукують 2.2 трлн, Ойропа ще 1 трлн, Англія 200 млрд, то на чому золото таки впаде з 2100-2200, щоб фіксанути прибуток
Аналитики крупнейшего в мире инвест банка Goldman Sachs
прогнозируют цену на золото в 2021г. на уровне $2.300,
а на серебро $30 per ounce next year...
https://www.cnbc.com/2020/10/22/goldman ... -risk.html
наблюдательный
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:46
Голд в боковичку з тенденцією до зниження.
Порадувала платина, на падінні голда стрільнула!
Дуже хотілось би, щоб платина хоча б до 1300-1400 виросла.
Я вже не кажу про 1800
зі. Сформував позицію в платині і чекаю...
change_pm
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Додано: Суб 24 жов, 2020 16:33
change_pm написав:
Голд в боковичку з тенденцією до зниження.
Порадувала платина, на падінні голда стрільнула!
Дуже хотілось би, щоб платина хоча б до 1300-1400 виросла.
Я вже не кажу про 1800
зі. Сформував позицію в платині і чекаю...
Если платина и палладий растут и индекс доллара падает, думаю, на неделе увидим и рост золота и серебра.
hxbbgaf
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Додано: Суб 24 жов, 2020 16:39
odessit2007 написав:
последний раз сдавал даже надорванная упаковка не вызвала ни у кого вопросов
быстро кинули в шкафчик и отсчитали деньги
видимо боялись что я передумаю)
а когда сдаёться слиток в банк - с этой продажи налог нужно платить?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Суб 24 жов, 2020 19:39
uaprofi написав: odessit2007 написав:
последний раз сдавал даже надорванная упаковка не вызвала ни у кого вопросов
быстро кинули в шкафчик и отсчитали деньги
видимо боялись что я передумаю)
а когда сдаёться слиток в банк - с этой продажи налог нужно платить?
Какой еще налог, вы в своем уме?
hxbbgaf
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Додано: Суб 24 жов, 2020 20:17
hxbbgaf написав: uaprofi написав: odessit2007 написав:
последний раз сдавал даже надорванная упаковка не вызвала ни у кого вопросов
быстро кинули в шкафчик и отсчитали деньги
видимо боялись что я передумаю)
а когда сдаёться слиток в банк - с этой продажи налог нужно платить?
Какой еще налог, вы в своем уме?
в смысле? продажа же происходит?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Суб 24 жов, 2020 20:55
а вы в налоговую заявляете о продаже?
Nickmess
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