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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 24 жов, 2020 23:40
uaprofi написав:
в смысле? продажа же происходит?
Ну, продажа валюты тоже происходит. Это то же самое.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 23:48
hxbbgaf написав: uaprofi написав:
в смысле? продажа же происходит?
Ну, продажа валюты тоже происходит. Это то же самое.
Это он подаёт идеи нашему правительству.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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