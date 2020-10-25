RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2211221222132214
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 23:40

  uaprofi написав:в смысле? продажа же происходит?

Ну, продажа валюты тоже происходит. Это то же самое.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21861
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1597 раз.
Подякували: 2269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 23:48

  hxbbgaf написав:
  uaprofi написав:в смысле? продажа же происходит?

Ну, продажа валюты тоже происходит. Это то же самое.

:mrgreen:
Это он подаёт идеи нашему правительству. :mrgreen:
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 907
З нами з: 27.05.15
Подякував: 152 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 00:27

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

А кто-нибудь обращал внимание что банки продают золото дешевле чем его скупают ломбарды! А чем подвох???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
Повідомлень: 558
З нами з: 07.04.10
Подякував: 33 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 00:50

  ihorsic написав:А кто-нибудь обращал внимание что банки продают золото дешевле чем его скупают ломбарды! А чем подвох???

Банки продают виртуальное золото, которого у них нет в наличии, а ломбарды покупают реальное золото, которое кладут им на прилавок:)
ВИННИбц
 
Повідомлень: 22
З нами з: 18.12.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 00:58

ВИННИбц не согласен. Речь идёт о реальном, физическом металле.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
Повідомлень: 558
З нами з: 07.04.10
Подякував: 33 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2211221222132214
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.