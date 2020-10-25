Ну, продажа валюты тоже происходит. Это то же самое.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 24 жов, 2020 23:40
Додано: Суб 24 жов, 2020 23:48
Это он подаёт идеи нашему правительству.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Пон 26 жов, 2020 00:27
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
А кто-нибудь обращал внимание что банки продают золото дешевле чем его скупают ломбарды! А чем подвох???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Пон 26 жов, 2020 00:50
Додано: Пон 26 жов, 2020 00:58
ВИННИбц не согласен. Речь идёт о реальном, физическом металле.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
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