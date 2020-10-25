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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2211221222132214
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:40

  uaprofi написав:в смысле? продажа же происходит?

Ну, продажа валюты тоже происходит. Это то же самое.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:48

  hxbbgaf написав:
  uaprofi написав:в смысле? продажа же происходит?

Ну, продажа валюты тоже происходит. Это то же самое.

:mrgreen:
Это он подаёт идеи нашему правительству. :mrgreen:
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 22:47

Привет любителям золота) Кто подскажет, в привате слитки норм брать? Интересует 10гр- 31гр - 50гр была инфа (здесь помоему, но давно), что там стремно брать, так как были случаи (фальшивые), потому и спрашиваю, тапками не кидаться).
AlwaysRun
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:27

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

А кто-нибудь обращал внимание что банки продают золото дешевле чем его скупают ломбарды! А чем подвох???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:50

  ihorsic написав:А кто-нибудь обращал внимание что банки продают золото дешевле чем его скупают ломбарды! А чем подвох???

Банки продают виртуальное золото, которого у них нет в наличии, а ломбарды покупают реальное золото, которое кладут им на прилавок:)
ВИННИбц
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:58

ВИННИбц не согласен. Речь идёт о реальном, физическом металле.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:39

  ihorsic написав:А кто-нибудь обращал внимание что банки продают золото дешевле чем его скупают ломбарды! А чем подвох???

Свежо предание, но верится с трудом...
Бывает что эти конторы, по разным причинам, неделями не меняют информацию о купле/продаже. Кому нужно, зайдут/перезвонят и спросят.
Но золото не тот товар, который продают с уценкой.
Я сильно сомневаюсь что ломбарды покупают золото дороже чем его продают
банки. Оно им нужно только как залог под выданный кредит. Если кредит не возвращается, то они сдают это золото в НБУ. А там дорого не купят.
Ломбарды на кредитах зарабатывают намного больше чем на золоте.
Если же ломбард покупает золото под себя, значит у него есть свободные деньги, и и он может себе это позволить. Но в любом случае он купит золото намного ниже рыночной цены, так как ему нужна хорошая мотивация.
Все ориентируются на спотовый рынок, и дураков в этой теме там практически нет....
наблюдательный
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