Додано: Пон 26 жов, 2020 11:39

ihorsic написав: А кто-нибудь обращал внимание что банки продают золото дешевле чем его скупают ломбарды! А чем подвох??? А кто-нибудь обращал внимание что банки продают золото дешевле чем его скупают ломбарды! А чем подвох???

Свежо предание, но верится с трудом...Бывает что эти конторы, по разным причинам, неделями не меняют информацию о купле/продаже. Кому нужно, зайдут/перезвонят и спросят.Но золото не тот товар, который продают с уценкой.Я сильно сомневаюсь что ломбарды покупают золото дороже чем его продаютбанки. Оно им нужно только как залог под выданный кредит. Если кредит не возвращается, то они сдают это золото в НБУ. А там дорого не купят.Ломбарды на кредитах зарабатывают намного больше чем на золоте.Если же ломбард покупает золото под себя, значит у него есть свободные деньги, и и он может себе это позволить. Но в любом случае он купит золото намного ниже рыночной цены, так как ему нужна хорошая мотивация.Все ориентируются на спотовый рынок, и дураков в этой теме там практически нет....