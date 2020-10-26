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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:04

  Nickmess написав:в банке..

А что за слитки? Они их распечатывали и делали анализ, когда принимали, как вычислили?
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:38

распечатаны разрезаны. 100штамп
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:54

Nickmess Если не секрет, какой банк, какие слитки (производитель). Как определяли что подделка- не всеж слитки с приноса кромсают? Если не сложно и это не секрет- расскажите более подробно по данному вопросу.
Stan78
 
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