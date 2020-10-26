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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 27 жов, 2020 09:04
Nickmess написав:
в банке..
А что за слитки? Они их распечатывали и делали анализ, когда принимали, как вычислили?
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Додано: Вів 27 жов, 2020 09:38
распечатаны разрезаны. 100штамп
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Nickmess
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Додано: Вів 27 жов, 2020 09:54
Nickmess Если не секрет, какой банк, какие слитки (производитель). Как определяли что подделка- не всеж слитки с приноса кромсают? Если не сложно и это не секрет- расскажите более подробно по данному вопросу.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:37
если б мог написал бы в первом топике.
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Nickmess
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:42
Nickmess написав:
если б мог написал бы в первом топике.
Не, ну, банк то такое дело, а какая афинажная компания и слиток, это ж не секрет. Или вы за швейцарцев переживаете?
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:36
ihorsic написав:
А кто-нибудь обращал внимание что банки продают золото дешевле чем его скупают ломбарды! А чем подвох???
а кто ни будь обращал внимание что основной доход ломбарды получают совсем с другого?
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:40
change_pm написав:
До речі супер питання!
А ось моє:
- якщо таки скакне на тому, що Штати надрукують 2.2 трлн, Ойропа ще 1 трлн, Англія 200 млрд, то на чому золото таки впаде з 2100-2200, щоб фіксанути прибуток
если я покупал по 700 мне все равно куда оно дальше пойдет
я все равно в плюсе
недополученную прибыль сейчас не считаю
нет лишних денег
вот те кто только занялся
вопросом золота пускай думают получат ли они прибыль или нет
я буду думать когда цена пойдет к 1100
не раньше
пока все в недвигу, которая продолжает дорожать кстати
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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