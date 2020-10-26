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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 27 жов, 2020 14:46
По поводу подделок, я бы порекомендовал покупать слитки старого формата/образца, и не гнаться за новыми в идеальных упаковках на которых муха не сидела.
Life is good.
Додано: Вів 27 жов, 2020 16:38
Імхо, отримають прибуток...
Всі Еліотчики, яких я читаю - голду малюють па 1000-1100 на 23-25 роки.
Чесно кажучи, я не уявляю на чому ціна, після всії КУЕ, може туди сходити ...
Хоча є одна думка на чому .... На деномінації з 10 000 чи 100 000 уе за унцію
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