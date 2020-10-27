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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 27 жов, 2020 14:46
По поводу подделок, я бы порекомендовал покупать слитки старого формата/образца, и не гнаться за новыми в идеальных упаковках на которых муха не сидела.
Life is good.
Додано: Вів 27 жов, 2020 16:38
Імхо, отримають прибуток...
Всі Еліотчики, яких я читаю - голду малюють па 1000-1100 на 23-25 роки.
Чесно кажучи, я не уявляю на чому ціна, після всії КУЕ, може туди сходити ...
Хоча є одна думка на чому .... На деномінації з 10 000 чи 100 000 уе за унцію
Додано: Сер 28 жов, 2020 08:36
К сожалению в банке трудно проверить слиток. Подделать возможно любой. Любого производителя. Есть несколько рекомендаций.
1) покупать некрупные слитки. Их труднее (не невозможно, а именно труднее) подделать.
2) слиток покупать упакованным.
3) слиток можно взвесить (золото тяжёлый металл, подменить можно вольфрамом).
4) проверка магнитом (уже дома). Золото - слабый диамагнетик, а вольфрам слабый парамагнетик. Но на неодимовый магнит реакция есть. Многое зависит от аффинажа. Микродобавки играют роль. Так, что вскрывать и кромсать совсем не обязательно.
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