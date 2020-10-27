Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2213221422152216 Додано: Вів 27 жов, 2020 14:46 По поводу подделок, я бы порекомендовал покупать слитки старого формата/образца, и не гнаться за новыми в идеальных упаковках на которых муха не сидела. Life is good. vladus17 Повідомлень: 1659 З нами з: 21.03.14 Подякував: 127 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 жов, 2020 16:38 odessit2007 написав: change_pm написав: До речі супер питання!



А ось моє:

- якщо таки скакне на тому, що Штати надрукують 2.2 трлн, Ойропа ще 1 трлн, Англія 200 млрд, то на чому золото таки впаде з 2100-2200, щоб фіксанути прибуток До речі супер питання!А ось моє:- якщо таки скакне на тому, що Штати надрукують 2.2 трлн, Ойропа ще 1 трлн, Англія 200 млрд, то на чому золото таки впаде з 2100-2200, щоб фіксанути прибуток

если я покупал по 700 мне все равно куда оно дальше пойдет

я все равно в плюсе

недополученную прибыль сейчас не считаю

нет лишних денег

вот те кто только занялся вопросом золота пускай думают получат ли они прибыль или нет

я буду думать когда цена пойдет к 1100

не раньше

пока все в недвигу, которая продолжает дорожать кстати если я покупал по 700 мне все равно куда оно дальше пойдетя все равно в плюсенедополученную прибыль сейчас не считаюнет лишних денегвот те ктовопросом золотая буду думать когда цена пойдет к 1100не раньшепока все в недвигу, которая продолжает дорожать кстати

Імхо, отримають прибуток...



Всі Еліотчики, яких я читаю - голду малюють па 1000-1100 на 23-25 роки.

Чесно кажучи, я не уявляю на чому ціна, після всії КУЕ, може туди сходити ...



Хоча є одна думка на чому .... На деномінації з 10 000 чи 100 000 уе за унцію Імхо, отримають прибуток...Всі Еліотчики, яких я читаю - голду малюють па 1000-1100 на 23-25 роки.Чесно кажучи, я не уявляю на чому ціна, після всії КУЕ, може туди сходити ...Хоча є одна думка на чому .... На деномінації з 10 000 чи 100 000 уе за унцію change_pm Повідомлень: 2449 З нами з: 03.02.16 Подякував: 66 раз. Подякували: 555 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 08:36 Stan78 написав: Nickmess Если не секрет, какой банк, какие слитки (производитель). Как определяли что подделка- не всеж слитки с приноса кромсают? Если не сложно и это не секрет- расскажите более подробно по данному вопросу. Если не секрет, какой банк, какие слитки (производитель). Как определяли что подделка- не всеж слитки с приноса кромсают? Если не сложно и это не секрет- расскажите более подробно по данному вопросу.

К сожалению в банке трудно проверить слиток. Подделать возможно любой. Любого производителя. Есть несколько рекомендаций.

1) покупать некрупные слитки. Их труднее (не невозможно, а именно труднее) подделать.

2) слиток покупать упакованным.

3) слиток можно взвесить (золото тяжёлый металл, подменить можно вольфрамом).

4) проверка магнитом (уже дома). Золото - слабый диамагнетик, а вольфрам слабый парамагнетик. Но на неодимовый магнит реакция есть. Многое зависит от аффинажа. Микродобавки играют роль. Так, что вскрывать и кромсать совсем не обязательно. К сожалению в банке трудно проверить слиток. Подделать возможно любой. Любого производителя. Есть несколько рекомендаций.1) покупать некрупные слитки. Их труднее (не невозможно, а именно труднее) подделать.2) слиток покупать упакованным.3) слиток можно взвесить (золото тяжёлый металл, подменить можно вольфрамом).4) проверка магнитом (уже дома). Золото - слабый диамагнетик, а вольфрам слабый парамагнетик. Но на неодимовый магнит реакция есть. Многое зависит от аффинажа. Микродобавки играют роль. Так, что вскрывать и кромсать совсем не обязательно. llex49

Повідомлень: 11 З нами з: 28.02.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 11:52 vladus17 написав: По поводу подделок, я бы порекомендовал покупать слитки старого формата/образца, и не гнаться за новыми в идеальных упаковках на которых муха не сидела. По поводу подделок, я бы порекомендовал покупать слитки старого формата/образца, и не гнаться за новыми в идеальных упаковках на которых муха не сидела.



Слитки покупать я вам настоятельно НЕ рекомендую.

Покупайте только золотые монеты.

Это вековая проверившая себя американская практика, которая стала мировой. А вы про слитки ... Слитки покупать я вам настоятельно НЕ рекомендую.Покупайте только золотые монеты.Это вековая проверившая себя американская практика, которая стала мировой. А вы про слитки ... Libo 2

Повідомлень: 8502 З нами з: 14.11.11 Подякував: 355 раз. Подякували: 4058 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 12:21 Libo написав: vladus17 написав: По поводу подделок, я бы порекомендовал покупать слитки старого формата/образца, и не гнаться за новыми в идеальных упаковках на которых муха не сидела. По поводу подделок, я бы порекомендовал покупать слитки старого формата/образца, и не гнаться за новыми в идеальных упаковках на которых муха не сидела.



Слитки покупать я вам настоятельно НЕ рекомендую.

Покупайте только золотые монеты.

Это вековая проверившая себя американская практика, которая стала мировой. А вы про слитки ... Слитки покупать я вам настоятельно НЕ рекомендую.Покупайте только золотые монеты.Это вековая проверившая себя американская практика, которая стала мировой. А вы про слитки ...



по слиткам напрасно... банк работает!

https://industrialbank.ua/ua/private/other/metals-securities по слиткам напрасно... банк работает! «Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн Slon_Nosov

Повідомлень: 1869 З нами з: 13.07.09 Подякував: 394 раз. Подякували: 542 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2213221422152216 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм