А ось моє: - якщо таки скакне на тому, що Штати надрукують 2.2 трлн, Ойропа ще 1 трлн, Англія 200 млрд, то на чому золото таки впаде з 2100-2200, щоб фіксанути прибуток
если я покупал по 700 мне все равно куда оно дальше пойдет я все равно в плюсе недополученную прибыль сейчас не считаю нет лишних денег вот те кто только занялся вопросом золота пускай думают получат ли они прибыль или нет я буду думать когда цена пойдет к 1100 не раньше пока все в недвигу, которая продолжает дорожать кстати
Імхо, отримають прибуток...
Всі Еліотчики, яких я читаю - голду малюють па 1000-1100 на 23-25 роки. Чесно кажучи, я не уявляю на чому ціна, після всії КУЕ, може туди сходити ...
Хоча є одна думка на чому .... На деномінації з 10 000 чи 100 000 уе за унцію
Stan78 написав:Nickmess Если не секрет, какой банк, какие слитки (производитель). Как определяли что подделка- не всеж слитки с приноса кромсают? Если не сложно и это не секрет- расскажите более подробно по данному вопросу.
К сожалению в банке трудно проверить слиток. Подделать возможно любой. Любого производителя. Есть несколько рекомендаций. 1) покупать некрупные слитки. Их труднее (не невозможно, а именно труднее) подделать. 2) слиток покупать упакованным. 3) слиток можно взвесить (золото тяжёлый металл, подменить можно вольфрамом). 4) проверка магнитом (уже дома). Золото - слабый диамагнетик, а вольфрам слабый парамагнетик. Но на неодимовый магнит реакция есть. Многое зависит от аффинажа. Микродобавки играют роль. Так, что вскрывать и кромсать совсем не обязательно.