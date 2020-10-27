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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2213221422152216
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:46

По поводу подделок, я бы порекомендовал покупать слитки старого формата/образца, и не гнаться за новыми в идеальных упаковках на которых муха не сидела.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:38

  odessit2007 написав:
  change_pm написав:До речі супер питання!

А ось моє:
- якщо таки скакне на тому, що Штати надрукують 2.2 трлн, Ойропа ще 1 трлн, Англія 200 млрд, то на чому золото таки впаде з 2100-2200, щоб фіксанути прибуток

если я покупал по 700 мне все равно куда оно дальше пойдет
я все равно в плюсе
недополученную прибыль сейчас не считаю
нет лишних денег
вот те кто только занялся вопросом золота пускай думают получат ли они прибыль или нет
я буду думать когда цена пойдет к 1100
не раньше
пока все в недвигу, которая продолжает дорожать кстати

Імхо, отримають прибуток...

Всі Еліотчики, яких я читаю - голду малюють па 1000-1100 на 23-25 роки.
Чесно кажучи, я не уявляю на чому ціна, після всії КУЕ, може туди сходити ...

Хоча є одна думка на чому .... На деномінації з 10 000 чи 100 000 уе за унцію :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:36

  Stan78 написав:Nickmess Если не секрет, какой банк, какие слитки (производитель). Как определяли что подделка- не всеж слитки с приноса кромсают? Если не сложно и это не секрет- расскажите более подробно по данному вопросу.

К сожалению в банке трудно проверить слиток. Подделать возможно любой. Любого производителя. Есть несколько рекомендаций.
1) покупать некрупные слитки. Их труднее (не невозможно, а именно труднее) подделать.
2) слиток покупать упакованным.
3) слиток можно взвесить (золото тяжёлый металл, подменить можно вольфрамом).
4) проверка магнитом (уже дома). Золото - слабый диамагнетик, а вольфрам слабый парамагнетик. Но на неодимовый магнит реакция есть. Многое зависит от аффинажа. Микродобавки играют роль. Так, что вскрывать и кромсать совсем не обязательно.
llex49
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:52

  vladus17 написав:По поводу подделок, я бы порекомендовал покупать слитки старого формата/образца, и не гнаться за новыми в идеальных упаковках на которых муха не сидела.


Слитки покупать я вам настоятельно НЕ рекомендую.
Покупайте только золотые монеты.
Это вековая проверившая себя американская практика, которая стала мировой. А вы про слитки ... :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:21

  Libo написав:
  vladus17 написав:По поводу подделок, я бы порекомендовал покупать слитки старого формата/образца, и не гнаться за новыми в идеальных упаковках на которых муха не сидела.


Слитки покупать я вам настоятельно НЕ рекомендую.
Покупайте только золотые монеты.
Это вековая проверившая себя американская практика, которая стала мировой. А вы про слитки ... :idea:


по слиткам напрасно... банк работает!
https://industrialbank.ua/ua/private/other/metals-securities
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:15

Libo
Доброго дня !
Проясніть будь-ласка один момент. Час від часу чути, що іноді куплені інвестиційні монети через деякий час вкриваються слідами корозії. Про даний факт також вказано в пам'ятці від НБУ:
"5. З часом на поверхнях інвестиційних монет можуть з’являтись ознаки окислення (різних відтінків) природного походження, що свідчить про справжність дорогоцінного металу. Якщо вони не погіршують зовнішній вигляд монет, то ці монети не характеризуються як пошкоджені."
Щось я погано уявляю як може окислюватися чисте золото, і як потім продати окисленні монети ?
Поділіться будь-ласка своїм досвідом з приводу даного питання.
Volodumur_GM
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:36

  Volodumur_GM написав:Libo
Доброго дня !
Проясніть будь-ласка один момент. Час від часу чути, що іноді куплені інвестиційні монети через деякий час вкриваються слідами корозії. Про даний факт також вказано в пам'ятці від НБУ:
"5. З часом на поверхнях інвестиційних монет можуть з’являтись ознаки окислення (різних відтінків) природного походження, що свідчить про справжність дорогоцінного металу. Якщо вони не погіршують зовнішній вигляд монет, то ці монети не характеризуються як пошкоджені."
Щось я погано уявляю як може окислюватися чисте золото, і як потім продати окисленні монети ?
Поділіться будь-ласка своїм досвідом з приводу даного питання.


С таким не сталкивался, но если предположить, что монеты залапываются грязными пальцами, в них присутствует небольшое количество меди и латуни, они могут храниться в условиях влаги или грибка, то нечто подобное допустить можно. Но это не окисление собственно золота. Надо аккуратно почистить. Знаешь как? Раньше армейские офицеры каждую неделю чистили медные пуговицы на своем мундире. Сияли ярче золота. :shock:
Libo
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