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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 27 жов, 2020 14:46
По поводу подделок, я бы порекомендовал покупать слитки старого формата/образца, и не гнаться за новыми в идеальных упаковках на которых муха не сидела.
Life is good.
Додано: Вів 27 жов, 2020 16:38
Імхо, отримають прибуток...
Всі Еліотчики, яких я читаю - голду малюють па 1000-1100 на 23-25 роки.
Чесно кажучи, я не уявляю на чому ціна, після всії КУЕ, може туди сходити ...
Хоча є одна думка на чому .... На деномінації з 10 000 чи 100 000 уе за унцію
Додано: Сер 28 жов, 2020 08:36
К сожалению в банке трудно проверить слиток. Подделать возможно любой. Любого производителя. Есть несколько рекомендаций.
1) покупать некрупные слитки. Их труднее (не невозможно, а именно труднее) подделать.
2) слиток покупать упакованным.
3) слиток можно взвесить (золото тяжёлый металл, подменить можно вольфрамом).
4) проверка магнитом (уже дома). Золото - слабый диамагнетик, а вольфрам слабый парамагнетик. Но на неодимовый магнит реакция есть. Многое зависит от аффинажа. Микродобавки играют роль. Так, что вскрывать и кромсать совсем не обязательно.
Додано: Сер 28 жов, 2020 11:52
Слитки покупать я вам настоятельно НЕ рекомендую.
Покупайте только золотые монеты.
Это вековая проверившая себя американская практика, которая стала мировой. А вы про слитки ...
Додано: Сер 28 жов, 2020 12:21
по слиткам напрасно... банк работает!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Сер 28 жов, 2020 13:15
Libo
Доброго дня !
Проясніть будь-ласка один момент. Час від часу чути, що іноді куплені інвестиційні монети через деякий час вкриваються слідами корозії. Про даний факт також вказано в пам'ятці від НБУ:
"5. З часом на поверхнях інвестиційних монет можуть з’являтись ознаки окислення (різних відтінків) природного походження, що свідчить про справжність дорогоцінного металу. Якщо вони не погіршують зовнішній вигляд монет, то ці монети не характеризуються як пошкоджені."
Щось я погано уявляю як може окислюватися чисте золото, і як потім продати окисленні монети ?
Поділіться будь-ласка своїм досвідом з приводу даного питання.
Додано: Сер 28 жов, 2020 13:36
С таким не сталкивался, но если предположить, что монеты залапываются грязными пальцами, в них присутствует небольшое количество меди и латуни, они могут храниться в условиях влаги или грибка, то нечто подобное допустить можно. Но это не окисление собственно золота. Надо аккуратно почистить. Знаешь как? Раньше армейские офицеры каждую неделю чистили медные пуговицы на своем мундире. Сияли ярче золота.
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