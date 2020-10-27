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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2214221522162217
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:58

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Libo написав:Занавес.


Интересный вы человек...
По части пятен,уже много раз жевали... это (вроде как) частицы стали от пресса при штамповке, которые окисляются.
Хотя , почему их нет на всех монетах 999, а только в большей массе на Победоносцах и наших Михаилах, это другой вопрос...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:26

  Чукча2 написав:
  Libo написав:Занавес.


Интересный вы человек...
По части пятен,уже много раз жевали... это (вроде как) частицы стали от пресса при штамповке, которые окисляются.
Хотя , почему их нет на всех монетах 999, а только в большей массе на Победоносцах и наших Михаилах, это другой вопрос...

Вот вам Американский Баффалоу 999.9 пробы.

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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:53

  Libo написав:
  vladus17 написав:Для тех кому интересно можете видео глянуть
https://www.youtube.com/watch?v=zEK2Ab4wxbo

П.С. Есть такая монета. Если кому надо- обращайтесь.



В Америке довольно ходовая монета, американцы любят именно её с её необычным весом, равно как и всё мексиканское золото и серебро. У нас говорят тоже попадается, но редко. Серебряные Либертады в Украине тоже малоизвестны, несмотря на свою необычную роль в будущей монетарной истории человечества. Роль какую? :roll А такую. :shock: Мексика единственная страна, которая готова с завтрашего дня перейти на золотые и серебряные деньги. Т.е. если в мире вечером большой монетарный шухер, то на следущее утро единственная твердая валюта в мире - мексиканский песо. :shock: И вот я, как ни в чем не бывало, достаю утром свои золотые и серебряные песо и иду на свой встревоженный Подол завтракать и пить кофе ... Я заплачу вам в песо! Все джентльмены Подола снимают шляпы и мне аплодируют. Занавес. :lol:


Главное по дороге по встревоженному Подолу не наткнись при этом на свою Марусю Звиробий или Стерненка, которые у тебя эти песо как ни в чем не бывало заберут на нужды волонтеров и активистов, а также на цели "построения новой монетарной системы Украины", а тебя побьют. Занавес :mrgreen: :mrgreen:
Alex2007
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  #<1 ... 2214221522162217
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