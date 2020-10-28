Интересный вы человек... По части пятен,уже много раз жевали... это (вроде как) частицы стали от пресса при штамповке, которые окисляются. Хотя , почему их нет на всех монетах 999, а только в большей массе на Победоносцах и наших Михаилах, это другой вопрос...
Интересный вы человек... По части пятен,уже много раз жевали... это (вроде как) частицы стали от пресса при штамповке, которые окисляются. Хотя , почему их нет на всех монетах 999, а только в большей массе на Победоносцах и наших Михаилах, это другой вопрос...
П.С. Есть такая монета. Если кому надо- обращайтесь.
В Америке довольно ходовая монета, американцы любят именно её с её необычным весом, равно как и всё мексиканское золото и серебро. У нас говорят тоже попадается, но редко. Серебряные Либертады в Украине тоже малоизвестны, несмотря на свою необычную роль в будущей монетарной истории человечества. Роль какую? :roll А такую. Мексика единственная страна, которая готова с завтрашего дня перейти на золотые и серебряные деньги. Т.е. если в мире вечером большой монетарный шухер, то на следущее утро единственная твердая валюта в мире - мексиканский песо. И вот я, как ни в чем не бывало, достаю утром свои золотые и серебряные песо и иду на свой встревоженный Подол завтракать и пить кофе ... Я заплачу вам в песо! Все джентльмены Подола снимают шляпы и мне аплодируют. Занавес.
Главное по дороге по встревоженному Подолу не наткнись при этом на свою Марусю Звиробий или Стерненка, которые у тебя эти песо как ни в чем не бывало заберут на нужды волонтеров и активистов, а также на цели "построения новой монетарной системы Украины", а тебя побьют. Занавес
Alex2007 написав:Главное по дороге по встревоженному Подолу не наткнись при этом на свою Марусю Звиробий или Стерненка, которые у тебя эти песо как ни в чем не бывало заберут на нужды волонтеров и активистов, а также на цели "построения новой монетарной системы Украины", а тебя побьют. Занавес
Марусе Звиробий и Стерненку бить меня не придется. Я добровольно отстегну им и с радостью помогу всем, чем смогу, чтобы совместными усилиями освободить нашу землю от русской и ватной погани.
Alex2007 написав:Главное по дороге по встревоженному Подолу не наткнись при этом на свою Марусю Звиробий или Стерненка, которые у тебя эти песо как ни в чем не бывало заберут на нужды волонтеров и активистов, а также на цели "построения новой монетарной системы Украины", а тебя побьют. Занавес
Ватан, ты бредишь. Что они у тебя забрали? Грабили людей в основном козицинские путлеровские казачки и прочее отребье, которые путлер пригнал на Донбасс заниматься терроризмом.
Alex2007 написав:Главное по дороге по встревоженному Подолу не наткнись при этом на свою Марусю Звиробий или Стерненка, которые у тебя эти песо как ни в чем не бывало заберут на нужды волонтеров и активистов, а также на цели "построения новой монетарной системы Украины", а тебя побьют. Занавес
Ватан, ты бредишь. Что они у тебя забрали? Грабили людей в основном козицинские путлеровские казачки и прочее отребье, которые путлер пригнал на Донбасс заниматься терроризмом.
Буду краток. У меня они ничего не брали, еще этого не хватало. Но если вдруг начнется очень большой шухер с долларом и золото, песо или шекель будет в цене, то даже о своих соседях и знакомых, о ком вы думали хорошо, можете очень сильно разочароваться. Потому что грабежи и мародерство во всем мире возрастут в разы. И лучше чтобы с главной резервной валютой было все нормально.