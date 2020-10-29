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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2215221622172218>
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:58

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Libo написав:Занавес.


Интересный вы человек...
По части пятен,уже много раз жевали... это (вроде как) частицы стали от пресса при штамповке, которые окисляются.
Хотя , почему их нет на всех монетах 999, а только в большей массе на Победоносцах и наших Михаилах, это другой вопрос...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:26

  Чукча2 написав:
  Libo написав:Занавес.


Интересный вы человек...
По части пятен,уже много раз жевали... это (вроде как) частицы стали от пресса при штамповке, которые окисляются.
Хотя , почему их нет на всех монетах 999, а только в большей массе на Победоносцах и наших Михаилах, это другой вопрос...

Вот вам Американский Баффалоу 999.9 пробы.

Зображення
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:53

  Libo написав:
  vladus17 написав:Для тех кому интересно можете видео глянуть
https://www.youtube.com/watch?v=zEK2Ab4wxbo

П.С. Есть такая монета. Если кому надо- обращайтесь.



В Америке довольно ходовая монета, американцы любят именно её с её необычным весом, равно как и всё мексиканское золото и серебро. У нас говорят тоже попадается, но редко. Серебряные Либертады в Украине тоже малоизвестны, несмотря на свою необычную роль в будущей монетарной истории человечества. Роль какую? :roll А такую. :shock: Мексика единственная страна, которая готова с завтрашего дня перейти на золотые и серебряные деньги. Т.е. если в мире вечером большой монетарный шухер, то на следущее утро единственная твердая валюта в мире - мексиканский песо. :shock: И вот я, как ни в чем не бывало, достаю утром свои золотые и серебряные песо и иду на свой встревоженный Подол завтракать и пить кофе ... Я заплачу вам в песо! Все джентльмены Подола снимают шляпы и мне аплодируют. Занавес. :lol:


Главное по дороге по встревоженному Подолу не наткнись при этом на свою Марусю Звиробий или Стерненка, которые у тебя эти песо как ни в чем не бывало заберут на нужды волонтеров и активистов, а также на цели "построения новой монетарной системы Украины", а тебя побьют. Занавес :mrgreen: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:31

  Alex2007 написав:Главное по дороге по встревоженному Подолу не наткнись при этом на свою Марусю Звиробий или Стерненка, которые у тебя эти песо как ни в чем не бывало заберут на нужды волонтеров и активистов, а также на цели "построения новой монетарной системы Украины", а тебя побьют. Занавес :mrgreen: :mrgreen:


Марусе Звиробий и Стерненку бить меня не придется. Я добровольно отстегну им и с радостью помогу всем, чем смогу, чтобы совместными усилиями освободить нашу землю от русской и ватной погани. :P
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:59

  Alex2007 написав:Главное по дороге по встревоженному Подолу не наткнись при этом на свою Марусю Звиробий или Стерненка, которые у тебя эти песо как ни в чем не бывало заберут на нужды волонтеров и активистов, а также на цели "построения новой монетарной системы Украины", а тебя побьют. Занавес :mrgreen: :mrgreen:

Ватан, ты бредишь. Что они у тебя забрали? Грабили людей в основном козицинские путлеровские казачки и прочее отребье, которые путлер пригнал на Донбасс заниматься терроризмом.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 01:20

  hxbbgaf написав:
  Alex2007 написав:Главное по дороге по встревоженному Подолу не наткнись при этом на свою Марусю Звиробий или Стерненка, которые у тебя эти песо как ни в чем не бывало заберут на нужды волонтеров и активистов, а также на цели "построения новой монетарной системы Украины", а тебя побьют. Занавес :mrgreen: :mrgreen:

Ватан, ты бредишь. Что они у тебя забрали? Грабили людей в основном козицинские путлеровские казачки и прочее отребье, которые путлер пригнал на Донбасс заниматься терроризмом.


Буду краток.
У меня они ничего не брали, еще этого не хватало.
Но если вдруг начнется очень большой шухер с долларом и золото, песо или шекель будет в цене, то даже о своих соседях и знакомых, о ком вы думали хорошо, можете очень сильно разочароваться. Потому что грабежи и мародерство во всем мире возрастут в разы. И лучше чтобы с главной резервной валютой было все нормально.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 09:06

  Libo написав:
  vladus17 написав:Для тех кому интересно можете видео глянуть
https://www.youtube.com/watch?v=zEK2Ab4wxbo

П.С. Есть такая монета. Если кому надо- обращайтесь.



И вот я, как ни в чем не бывало, достаю утром свои золотые и серебряные песо и иду на свой встревоженный Подол завтракать и пить кофе ... Я заплачу вам в песо! Все джентльмены Подола снимают шляпы и мне аплодируют. Занавес. :lol:

:mrgreen:
джинтильмен Подола)))) Отчего-то сразу всплыл образ Голохвастого :mrgreen:
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:58

только штамп - никаких монет 8)
зачем люди сами себе придумывают проблемы
штамп вывез куда хочешь - продал без проблем
с монетами еще той геморрой
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:20

  odessit2007 написав:только штамп - никаких монет 8)
зачем люди сами себе придумывают проблемы
штамп вывез куда хочешь - продал без проблем
с монетами еще той геморрой

Я вот тоже, когда читаю подобное, то каждый раз закрадываются сомнения - кому нах нужны украинские или российские монеты за границей? Безусловно их можно будет продать, но это всё одно что обменять гривну на местную валюту или доллар. Гривну тоже примут, но с сильной поправкой на курс.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:27

Вылезла причина обвала - американский блумберг написал, что центробанки начали продавать золото. Начал центробанк Турции и Узбекистана и продал всего несколько десятков тонн, но то неважно. Центробанки несамостоятельны и их насилуют продавать золото как было в конце 2010-го (можно вспомнить, что после этого было с ценой в 2011-м) и как в 1999-2008-м (тоже можно вспомнить, что в то время и после этого было с ценой, и стоит ли следовать примеру центробанков), но это опять остается разве что между строк. Плюс финальный баксопылесос, пока нужные дяди сливают бакс. Главное - последний раз показать "сильный доллар" перед выборами. Пользуйтесь моментом и тарьте физику.
hxbbgaf
 
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