hxbbgaf написав:Вылезла причина обвала - американский блумберг написал, что центробанки начали продавать золото. Начал центробанк Турции и Узбекистана и продал всего несколько десятков тонн, но то неважно. Центробанки несамостоятельны и их насилуют продавать золото как было в конце 2010-го (можно вспомнить, что после этого было с ценой в 2011-м) и как в 1999-2008-м (тоже можно вспомнить, что в то время и после этого было с ценой, и стоит ли следовать примеру центробанков), но это опять остается разве что между строк. Плюс финальный баксопылесос, пока нужные дяди сливают бакс. Главное - последний раз показать "сильный доллар" перед выборами. Пользуйтесь моментом и тарьте физику.
Рано тариться, должно ещё ниже сходить.
Но, если откровенно, то и тарить сейчас особо не за что - последние пару месяцев бизнес просто швах.