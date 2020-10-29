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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 29 жов, 2020 23:23
hxbbgaf написав:
Вылезла причина обвала - американский блумберг написал, что центробанки начали продавать золото. Начал центробанк Турции и Узбекистана и продал всего несколько десятков тонн, но то неважно. Центробанки несамостоятельны и их насилуют продавать золото как было в конце 2010-го (можно вспомнить, что после этого было с ценой в 2011-м) и как в 1999-2008-м (тоже можно вспомнить, что в то время и после этого было с ценой, и стоит ли следовать примеру центробанков), но это опять остается разве что между строк. Плюс финальный баксопылесос, пока нужные дяди сливают бакс. Главное - последний раз показать "сильный доллар" перед выборами. Пользуйтесь моментом и тарьте физику.
Рано тариться, должно ещё ниже сходить.
Но, если откровенно, то и тарить сейчас особо не за что - последние пару месяцев бизнес просто швах.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:33
swan forever написав: hxbbgaf написав:
Вылезла причина обвала - американский блумберг написал, что центробанки начали продавать золото. Начал центробанк Турции и Узбекистана и продал всего несколько десятков тонн, но то неважно. Центробанки несамостоятельны и их насилуют продавать золото как было в конце 2010-го (можно вспомнить, что после этого было с ценой в 2011-м) и как в 1999-2008-м (тоже можно вспомнить, что в то время и после этого было с ценой, и стоит ли следовать примеру центробанков), но это опять остается разве что между строк. Плюс финальный баксопылесос, пока нужные дяди сливают бакс. Главное - последний раз показать "сильный доллар" перед выборами. Пользуйтесь моментом и тарьте физику.
Рано тариться, должно ещё ниже сходить.
Но, если откровенно, то и тарить сейчас особо не за что - последние пару месяцев бизнес просто швах.
Вряд ли еще ниже, некогда. Силу бакса рисуют перед выборами, до выборов меньше 2 рабочих дней.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:34
Richi написав: odessit2007 написав:
только штамп - никаких монет
зачем люди сами себе придумывают проблемы
штамп вывез куда хочешь - продал без проблем
с монетами еще той геморрой
Я вот тоже, когда читаю подобное, то каждый раз закрадываются сомнения - кому нах нужны украинские или российские монеты за границей? Безусловно их можно будет продать, но это всё одно что обменять гривну на местную валюту или доллар. Гривну тоже примут, но с сильной поправкой на курс.
Похоже, продавцы монет и выдумывают байки о поддельных слитках.
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