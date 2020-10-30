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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 23:23

  hxbbgaf написав:Вылезла причина обвала - американский блумберг написал, что центробанки начали продавать золото. Начал центробанк Турции и Узбекистана и продал всего несколько десятков тонн, но то неважно. Центробанки несамостоятельны и их насилуют продавать золото как было в конце 2010-го (можно вспомнить, что после этого было с ценой в 2011-м) и как в 1999-2008-м (тоже можно вспомнить, что в то время и после этого было с ценой, и стоит ли следовать примеру центробанков), но это опять остается разве что между строк. Плюс финальный баксопылесос, пока нужные дяди сливают бакс. Главное - последний раз показать "сильный доллар" перед выборами. Пользуйтесь моментом и тарьте физику.

Рано тариться, должно ещё ниже сходить.
Но, если откровенно, то и тарить сейчас особо не за что - последние пару месяцев бизнес просто швах.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:33

  swan forever написав:
  hxbbgaf написав:Вылезла причина обвала - американский блумберг написал, что центробанки начали продавать золото. Начал центробанк Турции и Узбекистана и продал всего несколько десятков тонн, но то неважно. Центробанки несамостоятельны и их насилуют продавать золото как было в конце 2010-го (можно вспомнить, что после этого было с ценой в 2011-м) и как в 1999-2008-м (тоже можно вспомнить, что в то время и после этого было с ценой, и стоит ли следовать примеру центробанков), но это опять остается разве что между строк. Плюс финальный баксопылесос, пока нужные дяди сливают бакс. Главное - последний раз показать "сильный доллар" перед выборами. Пользуйтесь моментом и тарьте физику.

Рано тариться, должно ещё ниже сходить.
Но, если откровенно, то и тарить сейчас особо не за что - последние пару месяцев бизнес просто швах.

Вряд ли еще ниже, некогда. Силу бакса рисуют перед выборами, до выборов меньше 2 рабочих дней.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:34

  Richi написав:
  odessit2007 написав:только штамп - никаких монет 8)
зачем люди сами себе придумывают проблемы
штамп вывез куда хочешь - продал без проблем
с монетами еще той геморрой

Я вот тоже, когда читаю подобное, то каждый раз закрадываются сомнения - кому нах нужны украинские или российские монеты за границей? Безусловно их можно будет продать, но это всё одно что обменять гривну на местную валюту или доллар. Гривну тоже примут, но с сильной поправкой на курс.

Похоже, продавцы монет и выдумывают байки о поддельных слитках.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:43

какие байки если я слитки видел?
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:35

  Nickmess написав:какие байки если я слитки видел?

Я тоже могу сказать, что я зеленых чертиков видел, но при этом даже не знаю, в какой упаковке эти чертики были и кто их выпустил, и что?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:26

На фоне падения спроса на ювелирное золото,
инвесторы увеличили покупки золота инвестиционного.

Спрос на слитки и монеты в США, в третьем квартале, вырос более чем в четыре раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 19,2 тонн.
Это выше показателя в 14,1т. во втором квартале...
В результате объем покупок с начала года составил 48,9т., что более чем в три раза превышает спрос за тот же период 2019г.

Европейские инвесторы не отстают, и уже купили 52,1 тонну золота в третьем квартале, что немного меньше, чем во втором квартале, но на 65% больше, чем годом ранее....

В Германии купили 32,3т.(рост 81%)
В Швейцарии 10,2 т. (рост 57%)
В Великобритании 3,1т. (рост 28%)
В Австрии 2,4т. (рост 128% )
..................

Отрицательные реальные, а в некоторых случаях и номинальные процентные ставки, на фоне продолжающегося экономического спада оставались ключевым фактором спроса на золото в Европе в III квартале...
https://www.gold.org/goldhub/research/g ... investment
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:14

наблюдательный
То есть в третьем квартале брали на верхах и продолжают брать.
Одно из двух - или сильно поддаются панике, или что-то знают.
А может и третий вариант - просто некуда инвестировать доходы.
Лично я жду следующую неделю.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:36

  swan forever написав:А может и третий вариант - просто некуда инвестировать доходы.

Инвестировать средства можно и в акции, которые с принятием очередного пакета стимулов, который должен быть уже после выборов в США, наверняка поднимутся в цене.
Но там риски никто не отменял, поэтому богатые люди часть денежных средств более активно перекладывают в золото. Это делают даже те, кто никогда не смотрел в его сторону.
Напряженность в мире растёт с каждым днём. Особенно в США.
Там только за последний год было продано около 5 миллионов стволов оружия.
И это были первые покупки у американцев, которые раньше не хотели его иметь.
Население напугано и COVID-19, и беспределом люмпенов, и нашествием мигрантов, и грядущей инфляцией....
Что для золота будет гуд...
наблюдательный
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