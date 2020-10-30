hxbbgaf написав:Вылезла причина обвала - американский блумберг написал, что центробанки начали продавать золото. Начал центробанк Турции и Узбекистана и продал всего несколько десятков тонн, но то неважно. Центробанки несамостоятельны и их насилуют продавать золото как было в конце 2010-го (можно вспомнить, что после этого было с ценой в 2011-м) и как в 1999-2008-м (тоже можно вспомнить, что в то время и после этого было с ценой, и стоит ли следовать примеру центробанков), но это опять остается разве что между строк. Плюс финальный баксопылесос, пока нужные дяди сливают бакс. Главное - последний раз показать "сильный доллар" перед выборами. Пользуйтесь моментом и тарьте физику.
Рано тариться, должно ещё ниже сходить. Но, если откровенно, то и тарить сейчас особо не за что - последние пару месяцев бизнес просто швах.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
hxbbgaf написав:Вылезла причина обвала - американский блумберг написал, что центробанки начали продавать золото. Начал центробанк Турции и Узбекистана и продал всего несколько десятков тонн, но то неважно. Центробанки несамостоятельны и их насилуют продавать золото как было в конце 2010-го (можно вспомнить, что после этого было с ценой в 2011-м) и как в 1999-2008-м (тоже можно вспомнить, что в то время и после этого было с ценой, и стоит ли следовать примеру центробанков), но это опять остается разве что между строк. Плюс финальный баксопылесос, пока нужные дяди сливают бакс. Главное - последний раз показать "сильный доллар" перед выборами. Пользуйтесь моментом и тарьте физику.
Рано тариться, должно ещё ниже сходить. Но, если откровенно, то и тарить сейчас особо не за что - последние пару месяцев бизнес просто швах.
Вряд ли еще ниже, некогда. Силу бакса рисуют перед выборами, до выборов меньше 2 рабочих дней.
odessit2007 написав:только штамп - никаких монет зачем люди сами себе придумывают проблемы штамп вывез куда хочешь - продал без проблем с монетами еще той геморрой
Я вот тоже, когда читаю подобное, то каждый раз закрадываются сомнения - кому нах нужны украинские или российские монеты за границей? Безусловно их можно будет продать, но это всё одно что обменять гривну на местную валюту или доллар. Гривну тоже примут, но с сильной поправкой на курс.
Похоже, продавцы монет и выдумывают байки о поддельных слитках.
На фоне падения спроса на ювелирное золото, инвесторы увеличили покупки золота инвестиционного.
Спрос на слитки и монеты в США, в третьем квартале, вырос более чем в четыре раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 19,2 тонн. Это выше показателя в 14,1т. во втором квартале... В результате объем покупок с начала года составил 48,9т., что более чем в три раза превышает спрос за тот же период 2019г.
Европейские инвесторы не отстают, и уже купили 52,1 тонну золота в третьем квартале, что немного меньше, чем во втором квартале, но на 65% больше, чем годом ранее....
В Германии купили 32,3т.(рост 81%) В Швейцарии 10,2 т. (рост 57%) В Великобритании 3,1т. (рост 28%) В Австрии 2,4т. (рост 128% ) ..................
наблюдательный То есть в третьем квартале брали на верхах и продолжают брать. Одно из двух - или сильно поддаются панике, или что-то знают. А может и третий вариант - просто некуда инвестировать доходы. Лично я жду следующую неделю.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever написав:А может и третий вариант - просто некуда инвестировать доходы.
Инвестировать средства можно и в акции, которые с принятием очередного пакета стимулов, который должен быть уже после выборов в США, наверняка поднимутся в цене. Но там риски никто не отменял, поэтому богатые люди часть денежных средств более активно перекладывают в золото. Это делают даже те, кто никогда не смотрел в его сторону. Напряженность в мире растёт с каждым днём. Особенно в США. Там только за последний год было продано около 5 миллионов стволов оружия. И это были первые покупки у американцев, которые раньше не хотели его иметь. Население напугано и COVID-19, и беспределом люмпенов, и нашествием мигрантов, и грядущей инфляцией.... Что для золота будет гуд...