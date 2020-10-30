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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2215221622172218 Додано: Чет 29 жов, 2020 23:23 hxbbgaf написав: Вылезла причина обвала - американский блумберг написал, что центробанки начали продавать золото. Начал центробанк Турции и Узбекистана и продал всего несколько десятков тонн, но то неважно. Центробанки несамостоятельны и их насилуют продавать золото как было в конце 2010-го (можно вспомнить, что после этого было с ценой в 2011-м) и как в 1999-2008-м (тоже можно вспомнить, что в то время и после этого было с ценой, и стоит ли следовать примеру центробанков), но это опять остается разве что между строк. Плюс финальный баксопылесос, пока нужные дяди сливают бакс. Главное - последний раз показать "сильный доллар" перед выборами. Пользуйтесь моментом и тарьте физику. Вылезла причина обвала - американский блумберг написал, что центробанки начали продавать золото. Начал центробанк Турции и Узбекистана и продал всего несколько десятков тонн, но то неважно. Центробанки несамостоятельны и их насилуют продавать золото как было в конце 2010-го (можно вспомнить, что после этого было с ценой в 2011-м) и как в 1999-2008-м (тоже можно вспомнить, что в то время и после этого было с ценой, и стоит ли следовать примеру центробанков), но это опять остается разве что между строк. Плюс финальный баксопылесос, пока нужные дяди сливают бакс. Главное - последний раз показать "сильный доллар" перед выборами. Пользуйтесь моментом и тарьте физику.

Рано тариться, должно ещё ниже сходить.

Но, если откровенно, то и тарить сейчас особо не за что - последние пару месяцев бизнес просто швах. Рано тариться, должно ещё ниже сходить.Но, если откровенно, то и тарить сейчас особо не за что - последние пару месяцев бизнес просто швах. Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность. swan forever Повідомлень: 916 З нами з: 27.05.15 Подякував: 152 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:33 swan forever написав: hxbbgaf написав: Вылезла причина обвала - американский блумберг написал, что центробанки начали продавать золото. Начал центробанк Турции и Узбекистана и продал всего несколько десятков тонн, но то неважно. Центробанки несамостоятельны и их насилуют продавать золото как было в конце 2010-го (можно вспомнить, что после этого было с ценой в 2011-м) и как в 1999-2008-м (тоже можно вспомнить, что в то время и после этого было с ценой, и стоит ли следовать примеру центробанков), но это опять остается разве что между строк. Плюс финальный баксопылесос, пока нужные дяди сливают бакс. Главное - последний раз показать "сильный доллар" перед выборами. Пользуйтесь моментом и тарьте физику. Вылезла причина обвала - американский блумберг написал, что центробанки начали продавать золото. Начал центробанк Турции и Узбекистана и продал всего несколько десятков тонн, но то неважно. Центробанки несамостоятельны и их насилуют продавать золото как было в конце 2010-го (можно вспомнить, что после этого было с ценой в 2011-м) и как в 1999-2008-м (тоже можно вспомнить, что в то время и после этого было с ценой, и стоит ли следовать примеру центробанков), но это опять остается разве что между строк. Плюс финальный баксопылесос, пока нужные дяди сливают бакс. Главное - последний раз показать "сильный доллар" перед выборами. Пользуйтесь моментом и тарьте физику.

Рано тариться, должно ещё ниже сходить.

Но, если откровенно, то и тарить сейчас особо не за что - последние пару месяцев бизнес просто швах. Рано тариться, должно ещё ниже сходить.Но, если откровенно, то и тарить сейчас особо не за что - последние пару месяцев бизнес просто швах.

Вряд ли еще ниже, некогда. Силу бакса рисуют перед выборами, до выборов меньше 2 рабочих дней. Вряд ли еще ниже, некогда. Силу бакса рисуют перед выборами, до выборов меньше 2 рабочих дней. hxbbgaf Повідомлень: 21878 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1599 раз. Подякували: 2270 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:34 Richi написав: odessit2007 написав: только штамп - никаких монет

зачем люди сами себе придумывают проблемы

штамп вывез куда хочешь - продал без проблем

с монетами еще той геморрой только штамп - никаких монетзачем люди сами себе придумывают проблемыштамп вывез куда хочешь - продал без проблемс монетами еще той геморрой

Я вот тоже, когда читаю подобное, то каждый раз закрадываются сомнения - кому нах нужны украинские или российские монеты за границей? Безусловно их можно будет продать, но это всё одно что обменять гривну на местную валюту или доллар. Гривну тоже примут, но с сильной поправкой на курс. Я вот тоже, когда читаю подобное, то каждый раз закрадываются сомнения - кому нах нужны украинские или российские монеты за границей? Безусловно их можно будет продать, но это всё одно что обменять гривну на местную валюту или доллар. Гривну тоже примут, но с сильной поправкой на курс.

Похоже, продавцы монет и выдумывают байки о поддельных слитках. Похоже, продавцы монет и выдумывают байки о поддельных слитках. hxbbgaf Повідомлень: 21878 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1599 раз. Подякували: 2270 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:43 какие байки если я слитки видел? Nickmess Повідомлень: 3520 З нами з: 16.12.09 Подякував: 74 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:35 Nickmess написав: какие байки если я слитки видел? какие байки если я слитки видел?

Я тоже могу сказать, что я зеленых чертиков видел, но при этом даже не знаю, в какой упаковке эти чертики были и кто их выпустил, и что? Я тоже могу сказать, что я зеленых чертиков видел, но при этом даже не знаю, в какой упаковке эти чертики были и кто их выпустил, и что? hxbbgaf Повідомлень: 21878 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1599 раз. Подякували: 2270 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 12:26 На фоне падения спроса на ювелирное золото,

инвесторы увеличили покупки золота инвестиционного.



Спрос на слитки и монеты в США, в третьем квартале, вырос более чем в четыре раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 19,2 тонн.

Это выше показателя в 14,1т. во втором квартале...

В результате объем покупок с начала года составил 48,9т., что более чем в три раза превышает спрос за тот же период 2019г.



Европейские инвесторы не отстают, и уже купили 52,1 тонну золота в третьем квартале, что немного меньше, чем во втором квартале, но на 65% больше, чем годом ранее....



В Германии купили 32,3т.(рост 81%)

В Швейцарии 10,2 т. (рост 57%)

В Великобритании 3,1т. (рост 28%)

В Австрии 2,4т. (рост 128% )

..................



Отрицательные реальные, а в некоторых случаях и номинальные процентные ставки, на фоне продолжающегося экономического спада оставались ключевым фактором спроса на золото в Европе в III квартале...

https://www.gold.org/goldhub/research/g ... investment Спрос на слитки и монеты в США, в третьем квартале, вырос более чем в четыре раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 19,2 тонн.Это выше показателя в 14,1т. во втором квартале...В результате объем покупок с начала года составил 48,9т., что более чем в три раза превышает спрос за тот же период 2019г.Европейские инвесторы не отстают, и уже купили 52,1 тонну золота в третьем квартале, что немного меньше, чем во втором квартале, но на 65% больше, чем годом ранее....В Германии купили 32,3т.(рост 81%)В Швейцарии 10,2 т. (рост 57%)В Великобритании 3,1т. (рост 28%)В Австрии 2,4т. (рост 128% )..................Отрицательные реальные, а в некоторых случаях и номинальные процентные ставки, на фоне продолжающегося экономического спада оставались ключевым фактором спроса на золото в Европе в III квартале... наблюдательный

Повідомлень: 3746 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 429 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 13:14 наблюдательный

То есть в третьем квартале брали на верхах и продолжают брать.

Одно из двух - или сильно поддаются панике, или что-то знают.

А может и третий вариант - просто некуда инвестировать доходы.

Лично я жду следующую неделю. Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность. swan forever Повідомлень: 916 З нами з: 27.05.15 Подякував: 152 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 14:36 swan forever написав: А может и третий вариант - просто некуда инвестировать доходы.

А может и третий вариант - просто некуда инвестировать доходы.

Инвестировать средства можно и в акции, которые с принятием очередного пакета стимулов, который должен быть уже после выборов в США, наверняка поднимутся в цене.

Но там риски никто не отменял, поэтому богатые люди часть денежных средств более активно перекладывают в золото. Это делают даже те, кто никогда не смотрел в его сторону.

Напряженность в мире растёт с каждым днём. Особенно в США.

Там только за последний год было продано около 5 миллионов стволов оружия.

И это были первые покупки у американцев, которые раньше не хотели его иметь.

Население напугано и COVID-19, и беспределом люмпенов, и нашествием мигрантов, и грядущей инфляцией....

Что для золота будет гуд... Инвестировать средства можно и в акции, которые с принятием очередного пакета стимулов, который должен быть уже после выборов в США, наверняка поднимутся в цене.Но там риски никто не отменял, поэтому богатые люди часть денежных средств более активно перекладывают в золото. Это делают даже те, кто никогда не смотрел в его сторону.Напряженность в мире растёт с каждым днём. Особенно в США.Там только за последний год было продано около 5 миллионов стволов оружия.И это были первые покупки у американцев, которые раньше не хотели его иметь.Население напугано и COVID-19, и беспределом люмпенов, и нашествием мигрантов, и грядущей инфляцией....Что для золота будет гуд... наблюдательный

Повідомлень: 3746 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 429 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2215221622172218 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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