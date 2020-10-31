Додано: Суб 31 жов, 2020 13:14

наблюдательный

То есть в третьем квартале брали на верхах и продолжают брать.

Одно из двух - или сильно поддаются панике, или что-то знают.

А может и третий вариант - просто некуда инвестировать доходы.

Лично я жду следующую неделю.

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.