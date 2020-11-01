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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 01 лис, 2020 17:46
Похоже не будет признания результата выборов противоположной стороной Если дальше идти по закону , то решение за Верховным Судом. Посмотрим.
Додано: Нед 01 лис, 2020 23:38
Nasdaq ожидает значительное повышение волатильности в связи с президентскими выборами в США и уже под это дело увеличила мощности своей платформы.
Провели общесистемное тестирование плана обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления, чтобы показать, что они могут работать со своих резервных площадок в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
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