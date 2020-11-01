RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2216221722182219
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:46

Похоже не будет признания результата выборов противоположной стороной Если дальше идти по закону , то решение за Верховным Судом. Посмотрим.
tumos
 
Повідомлень: 1245
З нами з: 12.03.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:38

  swan forever написав:В общем первая декада ноября очень нескучная)) Наверное Трамп просто так не сдастся и будет большое шоу.

Nasdaq ожидает значительное повышение волатильности в связи с президентскими выборами в США и уже под это дело увеличила мощности своей платформы.
Провели общесистемное тестирование плана обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления, чтобы показать, что они могут работать со своих резервных площадок в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
https://www.reuters.com/article/us-usa- ... SKBN27E1HP
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3747
З нами з: 29.04.09
Подякував: 94 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2216221722182219
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17435)
02.11.2020 00:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.