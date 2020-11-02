swan forever написав:В общем первая декада ноября очень нескучная)) Наверное Трамп просто так не сдастся и будет большое шоу.
Nasdaq ожидает значительное повышение волатильности в связи с президентскими выборами в США и уже под это дело увеличила мощности своей платформы. Провели общесистемное тестирование плана обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления, чтобы показать, что они могут работать со своих резервных площадок в случае возникновения чрезвычайной ситуации. https://www.reuters.com/article/us-usa- ... SKBN27E1HP
tumos написав:Похоже не будет признания результата выборов противоположной стороной Если дальше идти по закону , то решение за Верховным Судом. Посмотрим.
интересно если дело дойдет до Верховного Суда, у них будут митинги возле его здания как у нас, будет политическое давление на "самый честный и гуманный суд в мире" ? Или демократия, стандарты правовой системы дадут сбой...