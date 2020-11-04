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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:38

  swan forever написав:В общем первая декада ноября очень нескучная)) Наверное Трамп просто так не сдастся и будет большое шоу.

Nasdaq ожидает значительное повышение волатильности в связи с президентскими выборами в США и уже под это дело увеличила мощности своей платформы.
Провели общесистемное тестирование плана обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления, чтобы показать, что они могут работать со своих резервных площадок в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
https://www.reuters.com/article/us-usa- ... SKBN27E1HP
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:01

Подскажите плиз, в каких банках Украины надежнее всего брать слитки?
Какие афинажные компании надежнее всего?
Как вообще не нарваться на поддельный слиток?
Спасибо всем кто ответит).
AlwaysRun
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:23

  tumos написав:Похоже не будет признания результата выборов противоположной стороной Если дальше идти по закону , то решение за Верховным Судом. Посмотрим.


интересно если дело дойдет до Верховного Суда, у них будут митинги возле его здания как у нас, будет политическое давление на "самый честный и гуманный суд в мире" ? Или демократия, стандарты правовой системы дадут сбой...
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:32

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Похоже, продавцы монет и выдумывают байки о поддельных слитках.

ну я бы еще понял интерес к монетам в Мордоре
там у них насколько помню НДС на слитки
но какого лысого это покупать в нашей стране вообще понять не могу
тешить свое слабоумие разве что
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:41

odessit2007
Враховуючи Ваш досвід по операціям зі зливками можливо відповісте на питання AlwaysRun :
Подскажите плиз, в каких банках Украины надежнее всего брать слитки?
Какие афинажные компании надежнее всего?
Как вообще не нарваться на поддельный слиток?
Спасибо всем кто ответит).


Буду теж вдячний за відповідь.
Volodumur_GM
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:15

Volodumur_GM

Одни из самых лучших условий в Запорожье это Юнекс банк, Индустриал банк, в Киеве - самый лучший RWS банк. У них самые низкие цены продажи и самые высокие цены покупки.
Аффинажные кампании - Швейцария, Германия. В банках в основном они.

О подделках в банках никогда не слышал, а тем более не видел. Покупайте в банках и не беспокойтесь. Квитанции сохраняйте.
verba19741974
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:23

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Бодро пошли, Трампа уже "похоронили".
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:26

Чукча2
Республиканцы пожалели выдать пиплу свежую гречку под выборы...
Всё торговались с Пелоси. Теперь плохо спят...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:42

  verba19741974 написав:Volodumur_GM

Одни из самых лучших условий в Запорожье это Юнекс банк, Индустриал банк, в Киеве - самый лучший RWS банк. У них самые низкие цены продажи и самые высокие цены покупки.
Аффинажные кампании - Швейцария, Германия. В банках в основном они.

О подделках в банках никогда не слышал, а тем более не видел. Покупайте в банках и не беспокойтесь. Квитанции сохраняйте.

Следует добавить, шо по золоту у RWS реально работает одно отделение - на Лукьяновке.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:49

  наблюдательный написав:Чукча2
Республиканцы пожалели выдать пиплу свежую гречку под выборы...
Всё торговались с Пелоси. Теперь плохо спят...

Никакой гречки не хватит, чтобы перебить вброс по почте.
tumos
 
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