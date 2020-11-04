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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2217221822192220
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:52

  tumos написав:
  наблюдательный написав:Чукча2
Республиканцы пожалели выдать пиплу свежую гречку под выборы...
Всё торговались с Пелоси. Теперь плохо спят...

Никакой гречки не хватит, чтобы перебить вброс по почте.

3 трлн.баксов на стимулы, обещанные демократами, сделали своё дело.
Мнучин Трампа тупо подставил, так как не захотел, или не смог, договориться
с Пелоси. В итоге Трампу светит дорога на ранчо, доллару дорога вниз, ну а золотишку - вверх. :D
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:06

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

АСТАНАВИТЕСЬ!

Трамп подает иски во всех ключевых штатах
https://korrespondent.net/world/4292245 ... h-shtatakh

Под уход Трампа можно хорошие шуры муры сделать и списать :wink:
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:43

  наблюдательный написав:3 трлн.баксов на стимулы, обещанные демократами, сделали своё дело.
Мнучин Трампа тупо подставил, так как не захотел, или не смог, договориться
с Пелоси. В итоге Трампу светит дорога на ранчо, доллару дорога вниз, ну а золотишку - вверх. :D

Злые языки рассказывают, что Калифорнии обнаружен фальшивый избирательный участок. Почта потеряла 300000 проголосовавших голосов. Мичиган - 138000 человек подряд отдали свои голоса за Байдена. 100 млн проголосовавших досрочно из них 64 млн проголосовало по почте.
Какие там стимулы, Мучины и Пелоси ?
tumos
 
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