Додано: Чет 05 лис, 2020 22:24

tumos написав: наблюдательный написав: 3 трлн.баксов на стимулы, обещанные демократами, сделали своё дело.

Мнучин Трампа тупо подставил, так как не захотел, или не смог, договориться

с Пелоси. В итоге Трампу светит дорога на ранчо, доллару дорога вниз, ну а золотишку - вверх. 3 трлн.баксов на стимулы, обещанные демократами, сделали своё дело.Мнучин Трампа тупо подставил, так как не захотел, или не смог, договоритьсяс Пелоси. В итоге Трампу светит дорога на ранчо, доллару дорога вниз, ну а золотишку - вверх.

Злые языки рассказывают, что Калифорнии обнаружен фальшивый избирательный участок. Почта потеряла 300000 проголосовавших голосов. Мичиган - 138000 человек подряд отдали свои голоса за Байдена. 100 млн проголосовавших досрочно из них 64 млн проголосовало по почте.

Какие там стимулы, Мучины и Пелоси ? Злые языки рассказывают, что Калифорнии обнаружен фальшивый избирательный участок. Почта потеряла 300000 проголосовавших голосов. Мичиган - 138000 человек подряд отдали свои голоса за Байдена. 100 млн проголосовавших досрочно из них 64 млн проголосовало по почте.Какие там стимулы, Мучины и Пелоси ?

Это всё разговоры. Трамп ещё до выборов заявлял что добровольно пост не отдаст. Только через суд. Так что эти разборки надолго.Но даже если это так, то почему вбросы были за Байдена, а не за Трампа?Потому что обещанные демократами $1200 на нос, лучше душу греют, чем Трамповские 600-800. Трамп и ФРС на этой авантюре дали заработать миллиарды очень богатым людям, поэтому беднота и обозлилась на него. Голосуют не за Байдена, а против Трампа. Всё как в Украине...Там матрос Железняк со Швондером уже появились на горизонте.И без денежных вливаний для их подкормки уже никак. Иначе Чикаго 30-х.То, о чем тут писалось уже не раз.Хоть с Байденом, хоть без него. Поэтому денег будет всё больше и больше.Ну а дальше всё предельно просто...