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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 2217221822192220
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:52

  tumos написав:
  наблюдательный написав:Чукча2
Республиканцы пожалели выдать пиплу свежую гречку под выборы...
Всё торговались с Пелоси. Теперь плохо спят...

Никакой гречки не хватит, чтобы перебить вброс по почте.

3 трлн.баксов на стимулы, обещанные демократами, сделали своё дело.
Мнучин Трампа тупо подставил, так как не захотел, или не смог, договориться
с Пелоси. В итоге Трампу светит дорога на ранчо, доллару дорога вниз, ну а золотишку - вверх. :D
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:06

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

АСТАНАВИТЕСЬ!

Трамп подает иски во всех ключевых штатах
https://korrespondent.net/world/4292245 ... h-shtatakh

Под уход Трампа можно хорошие шуры муры сделать и списать :wink:
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:43

  наблюдательный написав:3 трлн.баксов на стимулы, обещанные демократами, сделали своё дело.
Мнучин Трампа тупо подставил, так как не захотел, или не смог, договориться
с Пелоси. В итоге Трампу светит дорога на ранчо, доллару дорога вниз, ну а золотишку - вверх. :D

Злые языки рассказывают, что Калифорнии обнаружен фальшивый избирательный участок. Почта потеряла 300000 проголосовавших голосов. Мичиган - 138000 человек подряд отдали свои голоса за Байдена. 100 млн проголосовавших досрочно из них 64 млн проголосовало по почте.
Какие там стимулы, Мучины и Пелоси ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 22:24

  tumos написав:
  наблюдательный написав:3 трлн.баксов на стимулы, обещанные демократами, сделали своё дело.
Мнучин Трампа тупо подставил, так как не захотел, или не смог, договориться
с Пелоси. В итоге Трампу светит дорога на ранчо, доллару дорога вниз, ну а золотишку - вверх. :D

Злые языки рассказывают, что Калифорнии обнаружен фальшивый избирательный участок. Почта потеряла 300000 проголосовавших голосов. Мичиган - 138000 человек подряд отдали свои голоса за Байдена. 100 млн проголосовавших досрочно из них 64 млн проголосовало по почте.
Какие там стимулы, Мучины и Пелоси ?

Это всё разговоры. Трамп ещё до выборов заявлял что добровольно пост не отдаст. Только через суд. Так что эти разборки надолго.
Но даже если это так, то почему вбросы были за Байдена, а не за Трампа?
Потому что обещанные демократами $1200 на нос, лучше душу греют, чем Трамповские 600-800. Трамп и ФРС на этой авантюре дали заработать миллиарды очень богатым людям, поэтому беднота и обозлилась на него. Голосуют не за Байдена, а против Трампа. Всё как в Украине...
Там матрос Железняк со Швондером уже появились на горизонте.
И без денежных вливаний для их подкормки уже никак. Иначе Чикаго 30-х.
То, о чем тут писалось уже не раз.
Хоть с Байденом, хоть без него. Поэтому денег будет всё больше и больше.
Ну а дальше всё предельно просто...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 22:41

наблюдательный
До выборов в той или иной форме стороны заявляли о своей победе и отказе признать свое поражение. Раскол общества 50 на 50. Победит Байден значит стимулирование финансово-спекулятивного сектора, поддержка глобалистского проекта. США ускоренно загнивают. Победит Трамп скорость загнивания будет меньше. При этом глобалисткому проекту крышка в штатах. Ну очаги могут остаться в Европе, да и той же РФ. Там пока либералы во всю рулят финансами и экономикой.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 22:50

  tumos написав:США ускоренно загнивают.


Мы это слышим и ждем со времен Карлы Маркса. Скоро-скоро, скоро-скоро ... Уже почти 200 лет. Когда же?!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:04

Libo
Я спокойно ожидаю результатов выборов. Возможно увидим еще то шоу. А потом можно будет прогнозировать когда.
tumos
 
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