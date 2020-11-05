3 трлн.баксов на стимулы, обещанные демократами, сделали своё дело.
Мнучин Трампа тупо подставил, так как не захотел, или не смог, договориться
с Пелоси. В итоге Трампу светит дорога на ранчо, доллару дорога вниз, ну а золотишку - вверх.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 19:52
3 трлн.баксов на стимулы, обещанные демократами, сделали своё дело.
Мнучин Трампа тупо подставил, так как не захотел, или не смог, договориться
с Пелоси. В итоге Трампу светит дорога на ранчо, доллару дорога вниз, ну а золотишку - вверх.
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:06
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
АСТАНАВИТЕСЬ!
Трамп подает иски во всех ключевых штатах
Под уход Трампа можно хорошие шуры муры сделать и списать
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:43
Злые языки рассказывают, что Калифорнии обнаружен фальшивый избирательный участок. Почта потеряла 300000 проголосовавших голосов. Мичиган - 138000 человек подряд отдали свои голоса за Байдена. 100 млн проголосовавших досрочно из них 64 млн проголосовало по почте.
Какие там стимулы, Мучины и Пелоси ?
Додано: Чет 05 лис, 2020 22:24
Это всё разговоры. Трамп ещё до выборов заявлял что добровольно пост не отдаст. Только через суд. Так что эти разборки надолго.
Но даже если это так, то почему вбросы были за Байдена, а не за Трампа?
Потому что обещанные демократами $1200 на нос, лучше душу греют, чем Трамповские 600-800. Трамп и ФРС на этой авантюре дали заработать миллиарды очень богатым людям, поэтому беднота и обозлилась на него. Голосуют не за Байдена, а против Трампа. Всё как в Украине...
Там матрос Железняк со Швондером уже появились на горизонте.
И без денежных вливаний для их подкормки уже никак. Иначе Чикаго 30-х.
То, о чем тут писалось уже не раз.
Хоть с Байденом, хоть без него. Поэтому денег будет всё больше и больше.
Ну а дальше всё предельно просто...
Додано: Чет 05 лис, 2020 22:41
наблюдательный
До выборов в той или иной форме стороны заявляли о своей победе и отказе признать свое поражение. Раскол общества 50 на 50. Победит Байден значит стимулирование финансово-спекулятивного сектора, поддержка глобалистского проекта. США ускоренно загнивают. Победит Трамп скорость загнивания будет меньше. При этом глобалисткому проекту крышка в штатах. Ну очаги могут остаться в Европе, да и той же РФ. Там пока либералы во всю рулят финансами и экономикой.
Додано: Чет 05 лис, 2020 22:50
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:04
Libo
Я спокойно ожидаю результатов выборов. Возможно увидим еще то шоу. А потом можно будет прогнозировать когда.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:02
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Вы ж там живёте, как я понял, вот и поведайте нам о настроениях населения.
"Политологи в очках" говорят о мощнейшей поляризации выборов за всю историю современной Америки. Вот прямо ...или-или. Добавим сюда социальное напряжение, интересный год 2020, отсутствие (пока не приняли) халявной пайки, самолюбие-нарцизм Трампа и т.д и т.п. И вы знаете, всё может быть.
Кстати, ваши земели активно тарят ваши любимые пессо, видать напряглись.
Уго Салинас Прайс: В Мексике резко выросли продажи серебряных Либертадов весом в одну унцию.
Тут точно понятно одно, пока не будет обьявлен победитель, рынки будет кошмарить по полной.
Мнение СМИ :
Даже если Трампа заставят освободить Белый дом 20 января, он скорее всего проявит большее сопротивление, чем ожидалось, и почти наверняка останется влиятельной и разрушительной силой в жизни Америки, пишет New York Times.
Он получил по меньшей мере 68 миллионов голосов, что на пять миллионов больше, чем в 2016 году. За Трампа свои голоса отдали 48 процентов избирателей.
Это означает, что у него остается поддержка почти половины общества, несмотря на четыре года скандалов, неудач, попытки импичмента и сильную вспышку коронавируса, который уже убил 233 тысячи американцев, отмечает газета.
Но даже если его дни как кандидата и сочтены, его Twitter с 88 миллионами подписчиков дает ему мощный рупор, чтобы стать влиятельным голосом правого толка, и делает его влиятельной фигурой среди республиканцев.
"Пока у них не вырастет новое поколение лидеров, Трамп может позиционировать себя как фактический лидер этой партии, обладая огромной базой данных своих сторонников, которой будущие кандидаты скорее всего захотят воспользоваться", - считает NYT.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:44
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Политолог Херфрид Мюнклер из Берлинского университета имени Гумбольдта считает, что США движутся к конституционному кризису, а выборы лишь еще больше раскололи страну.
"Отцы-основатели США всегда говорили о республике, а не о демократии. В Америке мы имеем дело с порядком, состоящим из аристократических элементов и общественного участия. Идея с коллегией выборщиков родом еще из времен почтовых карет и сегодня кажется абсолютно устаревшей", - сказал он в интервью Handelsblatt.
Объясняя феномен Трампа, эксперт говорит, что избиратели в США, в действительности не так склонны менять позицию, как считалось прежде.
"Мы скорее имеем дело с устоявшимися политическими лагерями, которые стабилизируют себя своими собственными нарративами. Трампа в них считают героем, который выступает против коррумпированной системы. Перед выборами ему удалось заклеймить Байдена как социалиста", - говорит Мюнклер.
США попали в ситуацию, которой непременно хотели избежать их отцы-основатели: перманентного состояния политической гражданской войны, подчеркнул политолог.
"Многие надеялись, что выборы смогут исцелить раскол страны, и делали ставку на Джо Байдена, который скорее является человеком центра и компромисса. Однако после этих выборов - кто бы в итоге ни стал президентом - этого не произойдет. Спор о результатах выборов будет занимать Америку еще долгое время", - считает эксперт.
Переход выборов в Верховный суд он называет благополучным исходом. Альтернатива этому - решение вопроса на улице с применением силы.
"Если Байден победит, он, возможно, сможет примирить страну. Сейчас США предстоит затяжной процесс выздоровления. Отцы-основатели США предупреждали тогда о крахе республики, если два лагеря будут непримиримо противостоять друг другу", - указал политолог.
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