Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:02

Libo написав: Мы это слышим и ждем со времен Карлы Маркса. Скоро-скоро, скоро-скоро ... Уже почти 200 лет. Когда же?! Мы это слышим и ждем со времен Карлы Маркса. Скоро-скоро, скоро-скоро ... Уже почти 200 лет. Когда же?!

Вы ж там живёте, как я понял, вот и поведайте нам о настроениях населения."Политологи в очках" говорят о мощнейшей поляризации выборов за всю историю современной Америки. Вот прямо ...или-или. Добавим сюда социальное напряжение, интересный год 2020, отсутствие (пока не приняли) халявной пайки, самолюбие-нарцизм Трампа и т.д и т.п. И вы знаете, всё может быть.Кстати, ваши земели активно тарят ваши любимые пессо, видать напряглись.Уго Салинас Прайс: В Мексике резко выросли продажи серебряных Либертадов весом в одну унцию.Тут точно понятно одно, пока не будет обьявлен победитель, рынки будет кошмарить по полной.Мнение СМИ :Даже если Трампа заставят освободить Белый дом 20 января, он скорее всего проявит большее сопротивление, чем ожидалось, и почти наверняка останется влиятельной и разрушительной силой в жизни Америки, пишет New York Times.Он получил по меньшей мере 68 миллионов голосов, что на пять миллионов больше, чем в 2016 году. За Трампа свои голоса отдали 48 процентов избирателей.Это означает, что у него остается поддержка почти половины общества, несмотря на четыре года скандалов, неудач, попытки импичмента и сильную вспышку коронавируса, который уже убил 233 тысячи американцев, отмечает газета.Но даже если его дни как кандидата и сочтены, его Twitter с 88 миллионами подписчиков дает ему мощный рупор, чтобы стать влиятельным голосом правого толка, и делает его влиятельной фигурой среди республиканцев."Пока у них не вырастет новое поколение лидеров, Трамп может позиционировать себя как фактический лидер этой партии, обладая огромной базой данных своих сторонников, которой будущие кандидаты скорее всего захотят воспользоваться", - считает NYT.