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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 08 лис, 2020 15:44
Какая может быть просадка фонды, если доллар печатают и будут печатать в промышленных масштабах. При воришке Бидоне процесс только ускорится. Я бы беспокоился за покупательную способность доллара и прочего фиата.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:00
Петрович
Значит инфляция начнется
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
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