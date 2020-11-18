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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2218221922202221
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:44

Какая может быть просадка фонды, если доллар печатают и будут печатать в промышленных масштабах. При воришке Бидоне процесс только ускорится. Я бы беспокоился за покупательную способность доллара и прочего фиата.
Петрович
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:00

Петрович

Значит инфляция начнется :idea:
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:01

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Доллар потерял место главной валюты в SWIFT.
https://korrespondent.net/business/fina ... ty-v-SWIFT
Чукча2
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