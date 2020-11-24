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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 08 лис, 2020 15:44
Какая может быть просадка фонды, если доллар печатают и будут печатать в промышленных масштабах. При воришке Бидоне процесс только ускорится. Я бы беспокоился за покупательную способность доллара и прочего фиата.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:00
Петрович
Значит инфляция начнется
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Чет 19 лис, 2020 14:23
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
А земеля (odessit2007) таки прав, презренный металл катится вниз
Не так чтобы очень, но регулярно.Таки сливать, или будем посмотреть?
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:01
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Доллар потерял место главной валюты в SWIFT.
Додано: Нед 22 лис, 2020 10:18
готовить кеш для закупки на низах
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Сер 25 лис, 2020 03:37
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
потихоньку есть признаки восстановления экономик, сп500 ужевернулся к докаратинным уровням, долларовую массу увеличивают на 30%, да она растворится по всем странам, но все же почему при этом цена на золото падает?
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