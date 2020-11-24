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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2218221922202221
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:44

Какая может быть просадка фонды, если доллар печатают и будут печатать в промышленных масштабах. При воришке Бидоне процесс только ускорится. Я бы беспокоился за покупательную способность доллара и прочего фиата.
Петрович
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:00

Петрович

Значит инфляция начнется :idea:
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:23

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

А земеля (odessit2007) таки прав, презренный металл катится вниз :)
Не так чтобы очень, но регулярно.Таки сливать, или будем посмотреть?
sasha_od
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:01

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Доллар потерял место главной валюты в SWIFT.
https://korrespondent.net/business/fina ... ty-v-SWIFT
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 10:18

  sasha_od написав:А земеля (odessit2007) таки прав, презренный металл катится вниз :)
Не так чтобы очень, но регулярно.Таки сливать, или будем посмотреть?

готовить кеш для закупки на низах
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 03:37

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

потихоньку есть признаки восстановления экономик, сп500 ужевернулся к докаратинным уровням, долларовую массу увеличивают на 30%, да она растворится по всем странам, но все же почему при этом цена на золото падает?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 07:10

  Diman написав:потихоньку есть признаки восстановления экономик, сп500 ужевернулся к докаратинным уровням, долларовую массу увеличивают на 30%, да она растворится по всем странам, но все же почему при этом цена на золото падает?

Очень хорошая новость в этот момент.
Только скажите, - а где или у кого падает цена на золото?
Смотрю на графики, нема падения. Смотрю на курсы немногих банок, шо продают у нас, тоже нема падения. И это при том условии, шо денежные обороты схлопываются и всё труднее собрать кеш на покупку того же золота.
Пока писал решил проверить на инвестинге... Не, не падает цена.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:22

Ну объективности ради, месяца 2 золото было во флете +/- 1900 за унцию. После заявлений о вакцине просело сейчас на 1800. Текущее падение имеет место быть.
Петрович
 
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  #<1 ... 2218221922202221
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