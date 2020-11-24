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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 08 лис, 2020 15:44
Какая может быть просадка фонды, если доллар печатают и будут печатать в промышленных масштабах. При воришке Бидоне процесс только ускорится. Я бы беспокоился за покупательную способность доллара и прочего фиата.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:00
Петрович
Значит инфляция начнется
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Чет 19 лис, 2020 14:23
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
А земеля (odessit2007) таки прав, презренный металл катится вниз
Не так чтобы очень, но регулярно.Таки сливать, или будем посмотреть?
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:01
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Доллар потерял место главной валюты в SWIFT.
Додано: Нед 22 лис, 2020 10:18
готовить кеш для закупки на низах
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Сер 25 лис, 2020 03:37
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
потихоньку есть признаки восстановления экономик, сп500 ужевернулся к докаратинным уровням, долларовую массу увеличивают на 30%, да она растворится по всем странам, но все же почему при этом цена на золото падает?
Додано: Сер 25 лис, 2020 07:10
Очень хорошая новость в этот момент.
Только скажите, - а где или у кого падает цена на золото?
Смотрю на графики, нема падения. Смотрю на курсы немногих банок, шо продают у нас, тоже нема падения. И это при том условии, шо денежные обороты схлопываются и всё труднее собрать кеш на покупку того же золота.
Пока писал решил проверить на инвестинге... Не, не падает цена.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:22
Ну объективности ради, месяца 2 золото было во флете +/- 1900 за унцию. После заявлений о вакцине просело сейчас на 1800. Текущее падение имеет место быть.
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