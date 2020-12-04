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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2219222022212222
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:04

sasha_od

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Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:43

Если честно, так и не понял на чём просела цена.
Смотрел по сводкам ключевые события, но ничего значимого, что могло повлиять на цену золота, так и не увидел.
У кого какие мысли?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 956
З нами з: 27.05.15
Подякував: 153 раз.
Подякували: 155 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 11:45

  swan forever написав:Если честно, так и не понял на чём просела цена.
Смотрел по сводкам ключевые события, но ничего значимого, что могло повлиять на цену золота, так и не увидел.
У кого какие мысли?

Не заморачивайтесь, она уже развернулась.
Richi
 
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  #<1 ... 2219222022212222
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