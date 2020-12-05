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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 28 лис, 2020 21:04
sasha_od
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Сер 02 гру, 2020 18:43
Если честно, так и не понял на чём просела цена.
Смотрел по сводкам ключевые события, но ничего значимого, что могло повлиять на цену золота, так и не увидел.
У кого какие мысли?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Суб 05 гру, 2020 11:45
swan forever написав:
Если честно, так и не понял на чём просела цена.
Смотрел по сводкам ключевые события, но ничего значимого, что могло повлиять на цену золота, так и не увидел.
У кого какие мысли?
Не заморачивайтесь, она уже развернулась.
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Richi
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Додано: Суб 05 гру, 2020 15:12
Richi написав: swan forever написав:
Если честно, так и не понял на чём просела цена.
Смотрел по сводкам ключевые события, но ничего значимого, что могло повлиять на цену золота, так и не увидел.
У кого какие мысли?
Не заморачивайтесь, она уже развернулась.
не сильно, особенно учитывая просевший доллар.
Что повлияло на проседание так и не раскрыто.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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