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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 28 лис, 2020 21:04
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Сер 02 гру, 2020 18:43
Если честно, так и не понял на чём просела цена.
Смотрел по сводкам ключевые события, но ничего значимого, что могло повлиять на цену золота, так и не увидел.
У кого какие мысли?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Суб 05 гру, 2020 11:45
Додано: Суб 05 гру, 2020 15:12
не сильно, особенно учитывая просевший доллар.
Что повлияло на проседание так и не раскрыто.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:43
.....The sell-off in paper gold was a repetition of events every November and December bar one since 2015, and the cause appeared to be the same. In the run-up to the year end, the bullion banks manage prices in a book squaring exercise, using the expiry of the December contract to squeeze out the bulls. The only exception was 2018, when they failed to push prices lower, but they still rose strongly into 2019............
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