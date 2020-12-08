Додано: Сер 02 гру, 2020 18:43

Если честно, так и не понял на чём просела цена.

Смотрел по сводкам ключевые события, но ничего значимого, что могло повлиять на цену золота, так и не увидел.

У кого какие мысли?

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.