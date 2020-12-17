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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2220222122222223
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:29

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

$ пробил 90, типа важный рубеж, обороняемый десятками лет...поглядим.

График дня: индекс доллара готов опуститься к 90,00

https://ru.investing.com/analysis/article-200276593
https://ru.investing.com/analysis/article-200276644
Чукча2
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в фб на странице Андрея Львова фото новых подделок 100 грамовых.
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