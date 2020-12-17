Андрей работник банка. Если ему сдавали значит скорее всего не знали об этом сами что там внутри до ,,победного конца,, с конфискацией и вызовом полиции.
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:20
Андрей работник банка. Если ему сдавали значит скорее всего не знали об этом сами что там внутри до ,,победного конца,, с конфискацией и вызовом полиции.
Life is good.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|