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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:20

  Nickmess написав:я об этом писал месяц назад все посмеялись. в киеве сдали большую партию таких. на скупке спалились.

Андрей работник банка. Если ему сдавали значит скорее всего не знали об этом сами что там внутри до ,,победного конца,, с конфискацией и вызовом полиции.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:42

вероятно.
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