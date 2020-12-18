Андрей работник банка. Если ему сдавали значит скорее всего не знали об этом сами что там внутри до ,,победного конца,, с конфискацией и вызовом полиции.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:20
Андрей работник банка. Если ему сдавали значит скорее всего не знали об этом сами что там внутри до ,,победного конца,, с конфискацией и вызовом полиции.
Life is good.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:50
Доброго времени суток уважаемые форумчане, очень давно был участником и много кто из Вас по сей день остаются участниками форума. Я и есть Андрей Львов из ФБ который уже не первый раз разместил фото подделок. Сразу отвечу на несколько вопросов :
1) Слитки не понравились по внешним признакам - клеймо + шрифты.
2) Спектр ничего не показал
3) Слитки отправил к коллегам
4) Фото лично не делал - фото коллег. После «надкуса».
Пишите - звоните в личку и ФБ. Мои контакты есть в открытом доступе, банкиры объединились с целью защитить этот рынок. Не покупайте на стороне , не верьте тем кто недавно на рынке. Мой опыт легло посмотреть здесь когда я приходил и у Вас спрашивал что банки должны предложить Вам. Я здесь , я всё читаю , мой ФБ знаете. Партия не первая , нет мне не страшно Не имею возможности заходить сюда часто
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:10
Знали/не знали что несут? - Знали. К коллегам приходили потом с адвокатом после изъятия. Полиция? Стараемся. Вызывали ? Да.
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:58
То есть забрали слитки и отправили коллегам, а сдававшие все это время ждали?
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:26
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Клиента со слитками отправили к коллеге , там и установили факт.
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:54
наблюдательный предупреждён- значит вооружён. Для меня полезная информация. Это касается информации по фальшивым слиткам.
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