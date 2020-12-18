Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:50

Доброго времени суток уважаемые форумчане, очень давно был участником и много кто из Вас по сей день остаются участниками форума. Я и есть Андрей Львов из ФБ который уже не первый раз разместил фото подделок. Сразу отвечу на несколько вопросов :1) Слитки не понравились по внешним признакам - клеймо + шрифты.2) Спектр ничего не показал3) Слитки отправил к коллегам4) Фото лично не делал - фото коллег. После «надкуса».Пишите - звоните в личку и ФБ. Мои контакты есть в открытом доступе, банкиры объединились с целью защитить этот рынок. Не покупайте на стороне , не верьте тем кто недавно на рынке. Мой опыт легло посмотреть здесь когда я приходил и у Вас спрашивал что банки должны предложить Вам. Я здесь , я всё читаю , мой ФБ знаете. Партия не первая , нет мне не страшноНе имею возможности заходить сюда часто