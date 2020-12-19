Андрей работник банка. Если ему сдавали значит скорее всего не знали об этом сами что там внутри до ,,победного конца,, с конфискацией и вызовом полиции.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:20
Андрей работник банка. Если ему сдавали значит скорее всего не знали об этом сами что там внутри до ,,победного конца,, с конфискацией и вызовом полиции.
Life is good.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:50
Доброго времени суток уважаемые форумчане, очень давно был участником и много кто из Вас по сей день остаются участниками форума. Я и есть Андрей Львов из ФБ который уже не первый раз разместил фото подделок. Сразу отвечу на несколько вопросов :
1) Слитки не понравились по внешним признакам - клеймо + шрифты.
2) Спектр ничего не показал
3) Слитки отправил к коллегам
4) Фото лично не делал - фото коллег. После «надкуса».
Пишите - звоните в личку и ФБ. Мои контакты есть в открытом доступе, банкиры объединились с целью защитить этот рынок. Не покупайте на стороне , не верьте тем кто недавно на рынке. Мой опыт легло посмотреть здесь когда я приходил и у Вас спрашивал что банки должны предложить Вам. Я здесь , я всё читаю , мой ФБ знаете. Партия не первая , нет мне не страшно Не имею возможности заходить сюда часто
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:10
Знали/не знали что несут? - Знали. К коллегам приходили потом с адвокатом после изъятия. Полиция? Стараемся. Вызывали ? Да.
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:58
То есть забрали слитки и отправили коллегам, а сдававшие все это время ждали?
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:26
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Клиента со слитками отправили к коллеге , там и установили факт.
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:54
наблюдательный предупреждён- значит вооружён. Для меня полезная информация. Это касается информации по фальшивым слиткам.
Додано: Суб 19 гру, 2020 18:36
Интересно - есть ли риск вляпаться в такую ситуацию в банках? К примеру RWS или Приват?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Суб 19 гру, 2020 22:24
Додано: Нед 20 гру, 2020 14:25
Чудные крестьянские дети...
Чем больше вы будете выкладывать таких фото, тем меньше будет желающих
покупать золото в принципе. Так сказать, от греха подальше. Вместо золотых слитков, потенциальные клиенты купят что-то другое. Так как ни один банк Украины, в том числе и ваш, не дает юридическую гарантию на достоверность ихнего золотого продукта. Одни только слова, которые ничего не значат.
Тут уже несколько человек регулярно постят эту тему.
Это похоже на рыбака, который продает рыбу из токсичного водоема, и трубит об этом на всю округу.
В итоге вы можете просто похоронить свой бизнес, или работать только на приём
с ножницами по металлу в руках.
Хотя... может вы такую цель и ставите. Сначала нагнать страху, чтобы потом скупить золото подешевле
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