Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2222222322242225 Додано: Нед 20 гру, 2020 17:01 наблюдательный написав: Andrey_Gold написав: 4) Фото лично не делал - фото коллег.

4) Фото лично не делал - фото коллег.

Чудные крестьянские дети...

Чем больше вы будете выкладывать таких фото, тем меньше будет желающих

покупать золото в принципе. Так сказать, от греха подальше. Вместо золотых слитков, потенциальные клиенты купят что-то другое. Так как ни один банк Украины, в том числе и ваш, не дает юридическую гарантию на достоверность ихнего золотого продукта. Одни только слова, которые ничего не значат.

Тут уже несколько человек регулярно постят эту тему.

Это похоже на рыбака, который продает рыбу из токсичного водоема, и трубит об этом на всю округу.

В итоге вы можете просто похоронить свой бизнес, или работать только на приём

с ножницами по металлу в руках.



Хотя... может вы такую цель и ставите. Сначала нагнать страху, чтобы потом скупить золото подешевле

Чудные крестьянские дети...Чем больше вы будете выкладывать таких фото, тем меньше будет желающихпокупать золото в принципе. Так сказать, от греха подальше. Вместо золотых слитков, потенциальные клиенты купят что-то другое. Так как ни один банк Украины, в том числе и ваш, не дает юридическую гарантию на достоверность ихнего золотого продукта. Одни только слова, которые ничего не значат.Тут уже несколько человек регулярно постят эту тему.Это похоже на рыбака, который продает рыбу из токсичного водоема, и трубит об этом на всю округу.В итоге вы можете просто похоронить свой бизнес, или работать только на приёмс ножницами по металлу в руках.Хотя... может вы такую цель и ставите. Сначала нагнать страху, чтобы потом скупить золото подешевле

Тем меньше людей купит такое барахло. Есть много других способов определения того что внутри слитка без «перекусывания». Тем меньше людей купит такое барахло. Есть много других способов определения того что внутри слитка без «перекусывания». [b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле. Andrey_Gold Повідомлень: 974 З нами з: 16.09.09 Подякував: 2 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 17:17 Andrey_Gold написав: Тем меньше людей купит такое барахло. Есть много других способов определения того что внутри слитка без «перекусывания». Тем меньше людей купит такое барахло. Есть много других способов определения того что внутри слитка без «перекусывания».

Способы может и есть. Только вы их не применяете. Иначе не отправляли бы клиентов до коллег с кусачками. И где гарантия того, что и вы не продадите похожее барахло?

Покупатель отвечает своими деньгами, а вы чем? Способы может и есть. Только вы их не применяете. Иначе не отправляли бы клиентов до коллег с кусачками. И где гарантия того, что и вы не продадите похожее барахло?Покупатель отвечает своими деньгами, а вы чем? наблюдательный

Повідомлень: 3754 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2222222322242225 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм