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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 20 гру, 2020 17:01
наблюдательный написав: Andrey_Gold написав:
4) Фото лично не делал - фото коллег.
Чудные крестьянские дети...
Чем больше вы будете выкладывать таких фото, тем меньше будет желающих
покупать золото в принципе. Так сказать, от греха подальше. Вместо золотых слитков, потенциальные клиенты купят что-то другое. Так как ни один банк Украины, в том числе и ваш, не дает юридическую гарантию на достоверность ихнего золотого продукта. Одни только слова, которые ничего не значат.
Тут уже несколько человек регулярно постят эту тему.
Это похоже на рыбака, который продает рыбу из токсичного водоема, и трубит об этом на всю округу.
В итоге вы можете просто похоронить свой бизнес, или работать только на приём
с ножницами по металлу в руках.
Хотя... может вы такую цель и ставите. Сначала нагнать страху, чтобы потом скупить золото подешевле
Тем меньше людей купит такое барахло. Есть много других способов определения того что внутри слитка без «перекусывания».
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 17:17
Andrey_Gold написав:
Тем меньше людей купит такое барахло. Есть много других способов определения того что внутри слитка без «перекусывания».
Способы может и есть. Только вы их не применяете. Иначе не отправляли бы клиентов до коллег с кусачками. И где гарантия того, что и вы не продадите похожее барахло?
Покупатель отвечает своими деньгами, а вы чем?
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Додано: Нед 20 гру, 2020 17:51
наблюдательный написав: Andrey_Gold написав:
Тем меньше людей купит такое барахло. Есть много других способов определения того что внутри слитка без «перекусывания».
Способы может и есть. Только вы их не применяете. Иначе не отправляли бы клиентов до коллег с кусачками. И где гарантия того, что и вы не продадите похожее барахло?
Покупатель отвечает своими деньгами, а вы чем?
Если бы один из способов не сработал , не возникло бы сомнений и тд.
Мне больше не постить про фальшивки ? Я так понимаю?
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 18:06
не обращайте внимания на ботов
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Додано: Нед 20 гру, 2020 18:06
Andrey_Gold написав:
Если бы один из способов не сработал , не возникло бы сомнений и тд.
Мне больше не постить про фальшивки ? Я так понимаю?
У золотых жуков пригорает, не обращайте внимание. Постите пожалуйста подобную информацию, она очень важная и полезная для многих участников форма, в тч и для меня. Делаете благое дело за что Вам плюсик в карму! =))
Life is good.
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