наблюдательный написав:

Andrey_Gold написав: 4) Фото лично не делал - фото коллег.

4) Фото лично не делал - фото коллег.

Чудные крестьянские дети...Чем больше вы будете выкладывать таких фото, тем меньше будет желающихпокупать золото в принципе. Так сказать, от греха подальше. Вместо золотых слитков, потенциальные клиенты купят что-то другое. Так как ни один банк Украины, в том числе и ваш, не дает юридическую гарантию на достоверность ихнего золотого продукта. Одни только слова, которые ничего не значат.Тут уже несколько человек регулярно постят эту тему.Это похоже на рыбака, который продает рыбу из токсичного водоема, и трубит об этом на всю округу.В итоге вы можете просто похоронить свой бизнес, или работать только на приёмс ножницами по металлу в руках.Хотя... может вы такую цель и ставите. Сначала нагнать страху, чтобы потом скупить золото подешевле