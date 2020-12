Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2223222422252226> Додано: Нед 20 гру, 2020 17:01 наблюдательный написав: Andrey_Gold написав: 4) Фото лично не делал - фото коллег.

4) Фото лично не делал - фото коллег.

Чудные крестьянские дети...

Чем больше вы будете выкладывать таких фото, тем меньше будет желающих

покупать золото в принципе. Так сказать, от греха подальше. Вместо золотых слитков, потенциальные клиенты купят что-то другое. Так как ни один банк Украины, в том числе и ваш, не дает юридическую гарантию на достоверность ихнего золотого продукта. Одни только слова, которые ничего не значат.

Тут уже несколько человек регулярно постят эту тему.

Это похоже на рыбака, который продает рыбу из токсичного водоема, и трубит об этом на всю округу.

В итоге вы можете просто похоронить свой бизнес, или работать только на приём

с ножницами по металлу в руках.



Хотя... может вы такую цель и ставите. Сначала нагнать страху, чтобы потом скупить золото подешевле

Чудные крестьянские дети...Чем больше вы будете выкладывать таких фото, тем меньше будет желающихпокупать золото в принципе. Так сказать, от греха подальше. Вместо золотых слитков, потенциальные клиенты купят что-то другое. Так как ни один банк Украины, в том числе и ваш, не дает юридическую гарантию на достоверность ихнего золотого продукта. Одни только слова, которые ничего не значат.Тут уже несколько человек регулярно постят эту тему.Это похоже на рыбака, который продает рыбу из токсичного водоема, и трубит об этом на всю округу.В итоге вы можете просто похоронить свой бизнес, или работать только на приёмс ножницами по металлу в руках.Хотя... может вы такую цель и ставите. Сначала нагнать страху, чтобы потом скупить золото подешевле

Тем меньше людей купит такое барахло. Есть много других способов определения того что внутри слитка без «перекусывания». Тем меньше людей купит такое барахло. Есть много других способов определения того что внутри слитка без «перекусывания». [b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле. Andrey_Gold Повідомлень: 978 З нами з: 16.09.09 Подякував: 2 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 17:17 Andrey_Gold написав: Тем меньше людей купит такое барахло. Есть много других способов определения того что внутри слитка без «перекусывания». Тем меньше людей купит такое барахло. Есть много других способов определения того что внутри слитка без «перекусывания».

Способы может и есть. Только вы их не применяете. Иначе не отправляли бы клиентов до коллег с кусачками. И где гарантия того, что и вы не продадите похожее барахло?

Покупатель отвечает своими деньгами, а вы чем? Способы может и есть. Только вы их не применяете. Иначе не отправляли бы клиентов до коллег с кусачками. И где гарантия того, что и вы не продадите похожее барахло?Покупатель отвечает своими деньгами, а вы чем? наблюдательный

Повідомлень: 3755 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 17:51 наблюдательный написав: Andrey_Gold написав: Тем меньше людей купит такое барахло. Есть много других способов определения того что внутри слитка без «перекусывания». Тем меньше людей купит такое барахло. Есть много других способов определения того что внутри слитка без «перекусывания».

Способы может и есть. Только вы их не применяете. Иначе не отправляли бы клиентов до коллег с кусачками. И где гарантия того, что и вы не продадите похожее барахло?

Покупатель отвечает своими деньгами, а вы чем? Способы может и есть. Только вы их не применяете. Иначе не отправляли бы клиентов до коллег с кусачками. И где гарантия того, что и вы не продадите похожее барахло?Покупатель отвечает своими деньгами, а вы чем?

Если бы один из способов не сработал , не возникло бы сомнений и тд.

Мне больше не постить про фальшивки ? Я так понимаю? Если бы один из способов не сработал , не возникло бы сомнений и тд.Мне больше не постить про фальшивки ? Я так понимаю? [b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле. Andrey_Gold Повідомлень: 978 З нами з: 16.09.09 Подякував: 2 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 18:06 не обращайте внимания на ботов Nickmess Повідомлень: 3525 З нами з: 16.12.09 Подякував: 74 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 18:06 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Andrey_Gold написав: Если бы один из способов не сработал , не возникло бы сомнений и тд.

Мне больше не постить про фальшивки ? Я так понимаю? Если бы один из способов не сработал , не возникло бы сомнений и тд.Мне больше не постить про фальшивки ? Я так понимаю?

У золотых жуков пригорает, не обращайте внимание. Постите пожалуйста подобную информацию, она очень важная и полезная для многих участников форма, в тч и для меня. Делаете благое дело за что Вам плюсик в карму! =)) У золотых жуков пригорает, не обращайте внимание. Постите пожалуйста подобную информацию, она очень важная и полезная для многих участников форма, в тч и для меня. Делаете благое дело за что Вам плюсик в карму! =)) Life is good. vladus17 Повідомлень: 1712 З нами з: 21.03.14 Подякував: 128 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 19:27 vladus17 написав: Andrey_Gold написав: Если бы один из способов не сработал , не возникло бы сомнений и тд.

Мне больше не постить про фальшивки ? Я так понимаю? Если бы один из способов не сработал , не возникло бы сомнений и тд.Мне больше не постить про фальшивки ? Я так понимаю?

У золотых жуков пригорает, не обращайте внимание. У золотых жуков пригорает, не обращайте внимание.

О, повылазили все участники вбросов.

Только джаббы не хватает

Да постите всё что вам угодно. Лично мне пофиг, так как я с укр.банками и барыгами из подворотни дел не имею.

Тут как-то vladus17 на 2-х стр. навыкладывал фото каких-то золотых муляжей, типа подделки. А затем предлагал что-то там у него купить. Чудак человек. Да кто к нему после всего этого будет обращаться? Кто будет обращаться в ваш банк, насмотревшись всего этого?

Ведь гарантию на подлинность золота может дать только:

1. Аффинажная компания.

2. Официальные дилеры, которых в Украине нет.

3. Банк, который работает по прямым договорам с 2-мя первыми.

Всё. Остальные никому ничего дать не могут, так как они при проверке вторичных слитков, как правило, даже не вскрывают упаковку. А без этого все эти спектрометры работают НЕ КОРРЕКТНО.



Человек посмотрит на ваши фото и пошлет всё это золото подальше.

Купит жене шубу, а может авто, а может на недвигу глаз положит, или на кусок земли....

И масла на вашей булочке уже станет меньше.



Если вы этого не поняли, то трудитесь дальше. О, повылазили все участники вбросов.Только джаббы не хватаетДа постите всё что вам угодно. Лично мне пофиг, так как я с укр.банками и барыгами из подворотни дел не имею.Тут как-то vladus17 на 2-х стр. навыкладывал фото каких-то золотых муляжей, типа подделки. А затем предлагал что-то там у него купить. Чудак человек. Да кто к нему после всего этого будет обращаться? Кто будет обращаться в ваш банк, насмотревшись всего этого?Ведь гарантию на подлинность золота может дать только:1. Аффинажная компания.2. Официальные дилеры, которых в Украине нет.3. Банк, который работает по прямым договорам с 2-мя первыми.Всё. Остальные никому ничего дать не могут, так как они при проверке вторичных слитков, как правило, даже не вскрывают упаковку. А без этого все эти спектрометры работают НЕ КОРРЕКТНО.Человек посмотрит на ваши фото и пошлет всё это золото подальше.Купит жене шубу, а может авто, а может на недвигу глаз положит, или на кусок земли....И масла на вашей булочке уже станет меньше.Если вы этого не поняли, то трудитесь дальше. наблюдательный

Повідомлень: 3755 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 19:44 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: О, повылазили все участники вбросов.

Только джаббы не хватает

Да постите всё что вам угодно. Лично мне пофиг, так как я с укр.банками и барыгами из подворотни дел не имею.

Тут как-то vladus17 на 2-х стр. навыкладывал фото каких-то золотых муляжей, типа подделки. А затем предлагал что-то там у него купить. Чудак человек. Да кто к нему после всего этого будет обращаться? Кто будет обращаться в ваш банк, насмотревшись всего этого?

Ведь гарантию на подлинность золота может дать только:

1. Аффинажная компания.

2. Официальные дилеры, которых в Украине нет.

3. Банк, который работает по прямым договорам с 2-мя первыми.

Всё. Остальные никому ничего дать не могут, так как они при проверке вторичных слитков, как правило, даже не вскрывают упаковку. А без этого все эти спектрометры работают НЕ КОРРЕКТНО.



Человек посмотрит на ваши фото и пошлет всё это золото подальше.

Купит жене шубу, а может авто, а может на недвигу глаз положит, или на кусок земли....

И масла на вашей булочке уже станет меньше.



Если вы этого не поняли, то трудитесь дальше. О, повылазили все участники вбросов.Только джаббы не хватаетДа постите всё что вам угодно. Лично мне пофиг, так как я с укр.банками и барыгами из подворотни дел не имею.Тут как-то vladus17 на 2-х стр. навыкладывал фото каких-то золотых муляжей, типа подделки. А затем предлагал что-то там у него купить. Чудак человек. Да кто к нему после всего этого будет обращаться? Кто будет обращаться в ваш банк, насмотревшись всего этого?Ведь гарантию на подлинность золота может дать только:1. Аффинажная компания.2. Официальные дилеры, которых в Украине нет.3. Банк, который работает по прямым договорам с 2-мя первыми.Всё. Остальные никому ничего дать не могут, так как они при проверке вторичных слитков, как правило, даже не вскрывают упаковку. А без этого все эти спектрометры работают НЕ КОРРЕКТНО.Человек посмотрит на ваши фото и пошлет всё это золото подальше.Купит жене шубу, а может авто, а может на недвигу глаз положит, или на кусок земли....И масла на вашей булочке уже станет меньше.Если вы этого не поняли, то трудитесь дальше. Предложил я монету Орла Американского, пол унцового, мелочевка завалялась была.

Вы же тоже предлагали с Англии вроде привезти слитков и тут перепродать, было дело?

Плюс я поделился информацией с форумом, по поводу паленых слитков что видел. - Да, и что вас в этом смутило? не пойму

Прошу вас заметить, мы не участники никаких вбросов, а люди которые делятся информацией по поводу реальных фальшивых слитков. Участникам вбросов как раз то такое дело и не нравится. Что то вы странно на все это дело реагируете.

И какое вам дело до чьегото масла на булке? Ваше наверное боитесь испортят. Предложил я монету Орла Американского, пол унцового, мелочевка завалялась была.Вы же тоже предлагали с Англии вроде привезти слитков и тут перепродать, было дело?Плюс я поделился информацией с форумом, по поводу паленых слитков что видел. - Да, и что вас в этом смутило? не поймуПрошу вас заметить, мы не участники никаких вбросов, а люди которые делятся информацией по поводу реальных фальшивых слитков. Участникам вбросов как раз то такое дело и не нравится. Что то вы странно на все это дело реагируете.И какое вам дело до чьегото масла на булке? Ваше наверное боитесь испортят. Life is good. vladus17 Повідомлень: 1712 З нами з: 21.03.14 Подякував: 128 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 19:55 наблюдательный написав: vladus17 написав: Andrey_Gold написав: Если бы один из способов не сработал , не возникло бы сомнений и тд.

Мне больше не постить про фальшивки ? Я так понимаю? Если бы один из способов не сработал , не возникло бы сомнений и тд.Мне больше не постить про фальшивки ? Я так понимаю?

У золотых жуков пригорает, не обращайте внимание. У золотых жуков пригорает, не обращайте внимание.

О, повылазили все участники вбросов.

Только джаббы не хватает

Да постите всё что вам угодно. Лично мне пофиг, так как я с укр.банками и барыгами из подворотни дел не имею.

Тут как-то vladus17 на 2-х стр. навыкладывал фото каких-то золотых муляжей, типа подделки. А затем предлагал что-то там у него купить. Чудак человек. Да кто к нему после всего этого будет обращаться? Кто будет обращаться в ваш банк, насмотревшись всего этого?

Ведь гарантию на подлинность золота может дать только:

1. Аффинажная компания.

2. Официальные дилеры, которых в Украине нет.

3. Банк, который работает по прямым договорам с 2-мя первыми.

Всё. Остальные никому ничего дать не могут, так как они при проверке вторичных слитков, как правило, даже не вскрывают упаковку. А без этого все эти спектрометры работают НЕ КОРРЕКТНО.



Человек посмотрит на ваши фото и пошлет всё это золото подальше.

Купит жене шубу, а может авто, а может на недвигу глаз положит, или на кусок земли....

И масла на вашей булочке уже станет меньше.



Если вы этого не поняли, то трудитесь дальше. О, повылазили все участники вбросов.Только джаббы не хватаетДа постите всё что вам угодно. Лично мне пофиг, так как я с укр.банками и барыгами из подворотни дел не имею.Тут как-то vladus17 на 2-х стр. навыкладывал фото каких-то золотых муляжей, типа подделки. А затем предлагал что-то там у него купить. Чудак человек. Да кто к нему после всего этого будет обращаться? Кто будет обращаться в ваш банк, насмотревшись всего этого?Ведь гарантию на подлинность золота может дать только:1. Аффинажная компания.2. Официальные дилеры, которых в Украине нет.3. Банк, который работает по прямым договорам с 2-мя первыми.Всё. Остальные никому ничего дать не могут, так как они при проверке вторичных слитков, как правило, даже не вскрывают упаковку. А без этого все эти спектрометры работают НЕ КОРРЕКТНО.Человек посмотрит на ваши фото и пошлет всё это золото подальше.Купит жене шубу, а может авто, а может на недвигу глаз положит, или на кусок земли....И масла на вашей булочке уже станет меньше.Если вы этого не поняли, то трудитесь дальше.

Так я же официально имею контракт - наверное тот самый Диллер По всему остальному - скажу так. Спектрограф вольфрам не определяет я с Вами, с Вашего позволения, не буду общаться извините за метафору но «разговор глухого с немым» Так я же официально имею контракт - наверное тот самый ДиллерПо всему остальному - скажу так. Спектрограф вольфрам не определяетя с Вами, с Вашего позволения, не буду общаться извините за метафору но «разговор глухого с немым» [b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле. Andrey_Gold Повідомлень: 978 З нами з: 16.09.09 Подякував: 2 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 19:58 Кстати как говорится Волка боятся - в лес не ходить. Все можно проверить и перепроверить и не попасть на фальш. Лично я могу определить на глазок хороший слиток от плохого, НО всеравно проверяю и другими методами. Кому интересно, гуглите в интернете. ПС.Резать не обязательно.



Я бы даже при покупке у банка проверял.

Кстати почему все так боятся повредить упаковку и достать слиток? Мне не раз жаловались что на упаковке царапинка или угол на милиметр загнутый. Я думаю йо-ма-йо люди вы золото покупаете или кусок пластика? Мне кажется это важнейшая ошибка при покупке слитка. Все глаза на УПАКОВКУ. Life is good. vladus17 Повідомлень: 1712 З нами з: 21.03.14 Подякував: 128 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 20:03 наблюдательный написав: vladus17 написав: Andrey_Gold написав: Если бы один из способов не сработал , не возникло бы сомнений и тд.

Мне больше не постить про фальшивки ? Я так понимаю? Если бы один из способов не сработал , не возникло бы сомнений и тд.Мне больше не постить про фальшивки ? Я так понимаю?

У золотых жуков пригорает, не обращайте внимание. У золотых жуков пригорает, не обращайте внимание.

О, повылазили все участники вбросов.

Только джаббы не хватает

Да постите всё что вам угодно. Лично мне пофиг, так как я с укр.банками и барыгами из подворотни дел не имею.

Тут как-то vladus17 на 2-х стр. навыкладывал фото каких-то золотых муляжей, типа подделки. А затем предлагал что-то там у него купить. Чудак человек. Да кто к нему после всего этого будет обращаться? Кто будет обращаться в ваш банк, насмотревшись всего этого?

Ведь гарантию на подлинность золота может дать только:

1. Аффинажная компания.

2. Официальные дилеры, которых в Украине нет.

3. Банк, который работает по прямым договорам с 2-мя первыми.

Всё. Остальные никому ничего дать не могут, так как они при проверке вторичных слитков, как правило, даже не вскрывают упаковку. А без этого все эти спектрометры работают НЕ КОРРЕКТНО.



Человек посмотрит на ваши фото и пошлет всё это золото подальше.

Купит жене шубу, а может авто, а может на недвигу глаз положит, или на кусок земли....

И масла на вашей булочке уже станет меньше.



Если вы этого не поняли, то трудитесь дальше. О, повылазили все участники вбросов.Только джаббы не хватаетДа постите всё что вам угодно. Лично мне пофиг, так как я с укр.банками и барыгами из подворотни дел не имею.Тут как-то vladus17 на 2-х стр. навыкладывал фото каких-то золотых муляжей, типа подделки. А затем предлагал что-то там у него купить. Чудак человек. Да кто к нему после всего этого будет обращаться? Кто будет обращаться в ваш банк, насмотревшись всего этого?Ведь гарантию на подлинность золота может дать только:1. Аффинажная компания.2. Официальные дилеры, которых в Украине нет.3. Банк, который работает по прямым договорам с 2-мя первыми.Всё. Остальные никому ничего дать не могут, так как они при проверке вторичных слитков, как правило, даже не вскрывают упаковку. А без этого все эти спектрометры работают НЕ КОРРЕКТНО.Человек посмотрит на ваши фото и пошлет всё это золото подальше.Купит жене шубу, а может авто, а может на недвигу глаз положит, или на кусок земли....И масла на вашей булочке уже станет меньше.Если вы этого не поняли, то трудитесь дальше.

Странно Вы себя ведёте...так Вам скажу. Странно Вы себя ведёте...так Вам скажу. [b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле. Andrey_Gold Повідомлень: 978 З нами з: 16.09.09 Подякував: 2 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2223222422252226> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор