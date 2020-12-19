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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 20 гру, 2020 17:01
наблюдательный написав: Andrey_Gold написав:
4) Фото лично не делал - фото коллег.
Чудные крестьянские дети...
Чем больше вы будете выкладывать таких фото, тем меньше будет желающих
покупать золото в принципе. Так сказать, от греха подальше. Вместо золотых слитков, потенциальные клиенты купят что-то другое. Так как ни один банк Украины, в том числе и ваш, не дает юридическую гарантию на достоверность ихнего золотого продукта. Одни только слова, которые ничего не значат.
Тут уже несколько человек регулярно постят эту тему.
Это похоже на рыбака, который продает рыбу из токсичного водоема, и трубит об этом на всю округу.
В итоге вы можете просто похоронить свой бизнес, или работать только на приём
с ножницами по металлу в руках.
Хотя... может вы такую цель и ставите. Сначала нагнать страху, чтобы потом скупить золото подешевле
Тем меньше людей купит такое барахло. Есть много других способов определения того что внутри слитка без «перекусывания».
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
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Andrey_Gold
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Додано: Нед 20 гру, 2020 17:17
Andrey_Gold написав:
Тем меньше людей купит такое барахло. Есть много других способов определения того что внутри слитка без «перекусывания».
Способы может и есть. Только вы их не применяете. Иначе не отправляли бы клиентов до коллег с кусачками. И где гарантия того, что и вы не продадите похожее барахло?
Покупатель отвечает своими деньгами, а вы чем?
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наблюдательный
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Додано: Нед 20 гру, 2020 17:51
наблюдательный написав: Andrey_Gold написав:
Тем меньше людей купит такое барахло. Есть много других способов определения того что внутри слитка без «перекусывания».
Способы может и есть. Только вы их не применяете. Иначе не отправляли бы клиентов до коллег с кусачками. И где гарантия того, что и вы не продадите похожее барахло?
Покупатель отвечает своими деньгами, а вы чем?
Если бы один из способов не сработал , не возникло бы сомнений и тд.
Мне больше не постить про фальшивки ? Я так понимаю?
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
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Andrey_Gold
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Додано: Нед 20 гру, 2020 18:06
не обращайте внимания на ботов
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Nickmess
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Додано: Нед 20 гру, 2020 18:06
Andrey_Gold написав:
Если бы один из способов не сработал , не возникло бы сомнений и тд.
Мне больше не постить про фальшивки ? Я так понимаю?
У золотых жуков пригорает, не обращайте внимание. Постите пожалуйста подобную информацию, она очень важная и полезная для многих участников форма, в тч и для меня. Делаете благое дело за что Вам плюсик в карму! =))
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vladus17
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Додано: Нед 20 гру, 2020 19:27
vladus17 написав: Andrey_Gold написав:
Если бы один из способов не сработал , не возникло бы сомнений и тд.
Мне больше не постить про фальшивки ? Я так понимаю?
У золотых жуков пригорает, не обращайте внимание.
О, повылазили все участники вбросов.
Только джаббы не хватает
Да постите всё что вам угодно. Лично мне пофиг, так как я с укр.банками и барыгами из подворотни дел не имею.
Тут как-то vladus17 на 2-х стр. навыкладывал фото каких-то золотых муляжей, типа подделки. А затем предлагал что-то там у него купить. Чудак человек. Да кто к нему после всего этого будет обращаться? Кто будет обращаться в ваш банк, насмотревшись всего этого?
Ведь гарантию на подлинность золота может дать только:
1. Аффинажная компания.
2. Официальные дилеры, которых в Украине нет.
3. Банк, который работает по прямым договорам с 2-мя первыми.
Всё. Остальные никому ничего дать не могут, так как они при проверке вторичных слитков, как правило, даже не вскрывают упаковку. А без этого все эти спектрометры работают НЕ КОРРЕКТНО.
Человек посмотрит на ваши фото и пошлет всё это золото подальше.
Купит жене шубу, а может авто, а может на недвигу глаз положит, или на кусок земли....
И масла на вашей булочке уже станет меньше.
Если вы этого не поняли, то трудитесь дальше.
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наблюдательный
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Додано: Нед 20 гру, 2020 19:44
наблюдательный написав:
О, повылазили все участники вбросов.
Только джаббы не хватает
Да постите всё что вам угодно. Лично мне пофиг, так как я с укр.банками и барыгами из подворотни дел не имею.
Тут как-то vladus17 на 2-х стр. навыкладывал фото каких-то золотых муляжей, типа подделки. А затем предлагал что-то там у него купить. Чудак человек. Да кто к нему после всего этого будет обращаться? Кто будет обращаться в ваш банк, насмотревшись всего этого?
Ведь гарантию на подлинность золота может дать только:
1. Аффинажная компания.
2. Официальные дилеры, которых в Украине нет.
3. Банк, который работает по прямым договорам с 2-мя первыми.
Всё. Остальные никому ничего дать не могут, так как они при проверке вторичных слитков, как правило, даже не вскрывают упаковку. А без этого все эти спектрометры работают НЕ КОРРЕКТНО.
Человек посмотрит на ваши фото и пошлет всё это золото подальше.
Купит жене шубу, а может авто, а может на недвигу глаз положит, или на кусок земли....
И масла на вашей булочке уже станет меньше.
Если вы этого не поняли, то трудитесь дальше.
Предложил я монету Орла Американского, пол унцового, мелочевка завалялась была.
Вы же тоже предлагали с Англии вроде привезти слитков и тут перепродать, было дело?
Плюс я поделился информацией с форумом, по поводу паленых слитков что видел. - Да, и что вас в этом смутило? не пойму
Прошу вас заметить, мы не участники никаких вбросов, а люди которые делятся информацией по поводу реальных фальшивых слитков. Участникам вбросов как раз то такое дело и не нравится. Что то вы странно на все это дело реагируете.
И какое вам дело до чьегото масла на булке? Ваше наверное боитесь испортят.
Life is good.
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vladus17
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Додано: Нед 20 гру, 2020 19:55
наблюдательный написав: vladus17 написав: Andrey_Gold написав:
Если бы один из способов не сработал , не возникло бы сомнений и тд.
Мне больше не постить про фальшивки ? Я так понимаю?
У золотых жуков пригорает, не обращайте внимание.
О, повылазили все участники вбросов.
Только джаббы не хватает
Да постите всё что вам угодно. Лично мне пофиг, так как я с укр.банками и барыгами из подворотни дел не имею.
Тут как-то vladus17 на 2-х стр. навыкладывал фото каких-то золотых муляжей, типа подделки. А затем предлагал что-то там у него купить. Чудак человек. Да кто к нему после всего этого будет обращаться? Кто будет обращаться в ваш банк, насмотревшись всего этого?
Ведь гарантию на подлинность золота может дать только:
1. Аффинажная компания.
2. Официальные дилеры, которых в Украине нет.
3. Банк, который работает по прямым договорам с 2-мя первыми.
Всё. Остальные никому ничего дать не могут, так как они при проверке вторичных слитков, как правило, даже не вскрывают упаковку. А без этого все эти спектрометры работают НЕ КОРРЕКТНО.
Человек посмотрит на ваши фото и пошлет всё это золото подальше.
Купит жене шубу, а может авто, а может на недвигу глаз положит, или на кусок земли....
И масла на вашей булочке уже станет меньше.
Если вы этого не поняли, то трудитесь дальше.
Так я же официально имею контракт - наверное тот самый Диллер
По всему остальному - скажу так. Спектрограф вольфрам не определяет
я с Вами, с Вашего позволения, не буду общаться извините за метафору но «разговор глухого с немым»
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
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Andrey_Gold
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Додано: Нед 20 гру, 2020 19:58
Кстати как говорится Волка боятся - в лес не ходить. Все можно проверить и перепроверить и не попасть на фальш. Лично я могу определить на глазок хороший слиток от плохого, НО всеравно проверяю и другими методами. Кому интересно, гуглите в интернете. ПС.Резать не обязательно.
Я бы даже при покупке у банка проверял.
Кстати почему все так боятся повредить упаковку и достать слиток? Мне не раз жаловались что на упаковке царапинка или угол на милиметр загнутый. Я думаю йо-ма-йо люди вы золото покупаете или кусок пластика? Мне кажется это важнейшая ошибка при покупке слитка. Все глаза на УПАКОВКУ.
Life is good.
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vladus17
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Додано: Нед 20 гру, 2020 20:03
наблюдательный написав: vladus17 написав: Andrey_Gold написав:
Если бы один из способов не сработал , не возникло бы сомнений и тд.
Мне больше не постить про фальшивки ? Я так понимаю?
У золотых жуков пригорает, не обращайте внимание.
О, повылазили все участники вбросов.
Только джаббы не хватает
Да постите всё что вам угодно. Лично мне пофиг, так как я с укр.банками и барыгами из подворотни дел не имею.
Тут как-то vladus17 на 2-х стр. навыкладывал фото каких-то золотых муляжей, типа подделки. А затем предлагал что-то там у него купить. Чудак человек. Да кто к нему после всего этого будет обращаться? Кто будет обращаться в ваш банк, насмотревшись всего этого?
Ведь гарантию на подлинность золота может дать только:
1. Аффинажная компания.
2. Официальные дилеры, которых в Украине нет.
3. Банк, который работает по прямым договорам с 2-мя первыми.
Всё. Остальные никому ничего дать не могут, так как они при проверке вторичных слитков, как правило, даже не вскрывают упаковку. А без этого все эти спектрометры работают НЕ КОРРЕКТНО.
Человек посмотрит на ваши фото и пошлет всё это золото подальше.
Купит жене шубу, а может авто, а может на недвигу глаз положит, или на кусок земли....
И масла на вашей булочке уже станет меньше.
Если вы этого не поняли, то трудитесь дальше.
Странно Вы себя ведёте...так Вам скажу.
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
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Andrey_Gold
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